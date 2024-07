Feijóo, contundent: ''Sánchez ha enganyat Puigdemont i ell s'ha deixat enganyar''

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts 2 de juliol, després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat amnistiar la malversació del procés i mantingui l'ordre de detenció per a Carles Puigdemont, que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha "enganyat" l'expresident català i ell "s'ha deixat enganyar".

A més, ha avançat que esgotarà els terminis per recórrer davant el Tribunal Constitucional el nyap de la llei d'amnistia malgrat que, segons ha admès, el seu partit té "dificultats per acceptar la imparcialitat" del tribunal de garanties.

"Esgotarem el termini i és una decisió que hem adoptat des de fa temps i jo crec que ens està donant la raó", ha declarat Feijóo, per afegir que la decisió del Suprem del dilluns 1 de juliol "ve una mica a orientar" sobre la norma en apuntar que no es pot aplicar amb el delicte de malversació.

Per això, ha assenyalat que "sembla raonable esgotar els terminis i estudiar molt bé aquesta llei" que, "a més de ser un nyap legal", "segueix presentant grans dubtes". De fet, ha destacat que "els beneficiaris de la mateixa sembla que hauran d'esperar i probablement no se'ls aplicarà, almenys en alguns delictes".

En una entrevista a Onda Cero , el líder del PP ha assenyalat que el seu partit té clar que aquesta llei és "inconstitucional" i ha subratllat que el Suprem ha dit que "el que fa a malversació és inaplicable perquè va en contra del dret europeu" ".

Així, ha indicat que als Tractats europeus la "malversació de fons públics no es pot amnistiar per un Estat membre". "Al meu entendre, la desobediència tampoc no es pot considerar constitucional, però això ja li correspon al TC", ha postil·lat.

Feijóo ha assenyalat que "les persones que estan estudiant el recurs d'inconstitucionalitat tenien molt d'interès a conèixer quina és l'opinió del Tribunal Suprem", com és el cas del PP. "¿Per què ens precipitarem si tenim 90 dies per fer-ho? I per què a més no estem davant una llei qualsevol, sinó davant una llei que el Suprem ha dit ahir, escolti, això no s'aplica", ha subratllat, a al·lusió a la malversació.

El líder del Partit Popular ha recalcat que l'amnistia no és aplicable en el cas de la malversació, però "queda la desobediència i altres conductes tipificades a la llei d'amnistia per recórrer" davant el TC.

Després de ser preguntat si al final Puigdemont no ha aconseguit la impunitat perquè Sánchez l'ha enganyat o perquè en realitat això formava part del pla del president, Feijóo ha respost: "Jo crec que Sánchez l'ha enganyat i ell s'ha deixat enganyar".

En aquest punt, ha explicat que les lleis i l'ordenament jurídic "és el que és", de manera que "per més que un legislador nacional intenti fer una llei, si xoca contra la Constitució o contra els Tractats europeus això no es pot fer" ".

"Ho plantegem des del principi, no només ens sembla que aquesta decisió és immoral, sinó que ens sembla que és il·legal. La immoralitat persisteix i continua, perquè comprar la presidència del Govern a canvi de perdonar o condonar delictes comesos pels que et voten , em sembla que és una corrupció política sense precedents en una democràcia occidental”, ha emfatitzat.