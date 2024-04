Feijóo: ''Estem davant d'un tic autoritari que des de Franco mai ho havíem vist''

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat d'autoritarisme el president del Govern, Pedro Sánchez: "Estem davant d'un tic autoritari que des de Franco mai no ho havíem vist".

Durant un míting a Ulldecona (Tarragona) amb el candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha acusat Sánchez d'assenyalar els jutges i els mitjans de comunicació i de creure's impune "davant de tots i abans de res".

"Mai a la història d'Espanya havíem vist una cosa com aquesta", ha afegit en parlar de tic autoritari de Sánchez, que aquesta setmana va cancel·lar la seva agenda per pensar si continua al capdavant de l'Executiu després d'una denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Per Feijóo, el més greu són aquests tics que ell veu al president i al PSOE, per sobre fins i tot de "l'enrabiada d'adolescent" de Sánchez, per sobre dels que ha titllat de xafogor internacional i per sobre que els socialistes estiguin dient a la premsa que vagi amb compte, segons ell.

"El més greu és que el senyor Sánchez, el Partit Socialista i el Govern es creïn impunes davant de tots i abans de res", i ha recordat a Sánchez que també està sotmès a la llei, als jutges i als tribunals espanyols.

Se'n va ara o "a les urnes"

El dirigent popular ha posat èmfasi que, si algú pot insultar els jutges i perseguir els periodistes per informar, "s'ha acabat la democràcia".

"Si vostè se'n vol marxar, marxi's, que no hi ha cap problema. Si, total, té vostè dues possibilitats: o se'n va ara o ho farem marxar a les urnes", i li ha dit que la política no és mirar-se el melic, sinó resoldre els problemes de la gent.

Puigdemont

També ha carregat contra l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, al·legant que Espanya "mereix molt més que un president que oculta tornar i un president que amenaça de marxar".

Ha criticat que aquesta campanya electoral va del que li passa a Puigdemont i del que li passa a Sánchez i creu que tots dos coincideixen en el mateix: “El problema del senyor Puigdemont i el problema del senyor Sánchez és la justícia, no és la política".

Unió contra independentistes i PSC

A més, ha cridat que el constitucionalisme s'uneixi a les urnes el 12 de maig, perquè no només parli l'independentisme.

"Si el constitucionalisme s'uneix a les urnes, se'ns escoltarà amb més força, a Catalunya no només parlarà l'independentisme i el seu soci, que és el Partit Socialista", ha dit.