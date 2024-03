Feijóo demana a Sánchez que expliqui la relació de la seva dona amb Air Europa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a apremiar aquest dijous el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a explicar "la relació comercial", "empresarial" o "d'amistat" de la seva dona, Begoña Gómez, amb Air Europa a mitjà de les negociacions per al rescat d'aquesta aerolínia, que, segons ha dit, es va emportar "la partida més gran del rescat amb fons europeus".

"Doncs si no vol explicar-ho, haurem d'investigar-ho", ha assegurat Feijóo, un dia després que anunciés al Ple del Congrés que hi haurà una "investigació específica" parlamentària sobre la relació de la dona de Sánchez amb Air Europa si no ofereix aclariments , sense descartar una investigació judicial "si cal".

En declaracions als mitjans a Brussel·les, després d'assistir a la reunió del Partit Popular Europeu (PPE), Feijóo ha recriminat al cap de l'Executiu que no ofereixi explicacions als espanyols i ha recalcat que ell ha demanat "en tres ocasions" que aclareixi " si el seu entorn més proper ha tingut una relació comercial, empresarial, d'amistat amb una empresa que s'ha emportat la partida més gran del rescat amb fons europeus”.

"Jo no ho he demanat perquè se m'hagi acudit, sinó que ho he demanat perquè allò que coneixem del sumari acredita que hi ha hagut reunions d'un comissionista d'aquesta empresa amb l'entorn més proper del president del Govern, alhora que el Consell de Ministres va aprovar un rescat entre préstecs i crèdits per un import de 800 milions d'euros a l'empresa", ha dit, en al·lusió a l'exconseller delegat de Globalia, Javier Hidalgo.

Segons el president dels populars, això "necessita una explicació" per part de l'Executiu. "Però necessita una explicació de qualsevol demòcrata i molt més, si afecta el president del Govern", ha emfatitzat.

Tot i això, ha indicat que "lamentablement" el president del Govern no ha donat "cap explicació" malgrat que li ho ha sol·licitat "tres vegades". "Espanya necessita una explicació. Jo represento la primera força política espanyola i els espanyols hagin votat o no la primera força, necessiten una explicació del president del Govern, que segueix negant-se a explicar-ho", ha finalitzat.

De moment, el PP no han precisat com serà aquesta "investigació específica" sobre els vincles de la dona del president amb Air Europa. Fonts del partit han assenyalat que encara han de determinar si aquesta investigació serà dins de la comissió d'investigació del Senat que va impulsar el PP sobre l'anomenat 'cas Koldo' relatiu a les presumptes mossegades en la compra de mascaretes a la pandèmia, en una altra" comissió extra" o fins i tot dins de la comissió d'investigació sobre els contractes de la pandèmia que es crearà al Congrés.

El PP no descarta accions legals

Aquest dijous, el PP ha presentat un escrit davant l'Oficina de Conflicte d'Interessos per reclamar l'expedient complet després de l'arxiu de la seva denúncia a Pedro Sánchez per no inhibir-se a les reunions del Consell de Ministres que van aprovar el rescat d'Air Europa. "vincles de naturalesa econòmica i professional" amb aquesta companyia de la dona.

En el seu escrit, el PP també sol·licita una explicació per la filtració al PSOE de la resolució d'arxiu, sense descartar accions legals. "Com que no entenem que la resolució fos notificada abans als implicats que als denunciants, ens reservem presentar la denúncia pertinent", ha insistit el PP, després que la portaveu del PSOE, Esther Peña, anunciés l'arxiu de la seva denúncia en una roda de premsa a la seu socialista.

Pel que fa a això, el vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusat Pedro Sánchez d'"utilitzar" l'Oficina del Conflicte d'Interessos per protegir el seu entorn ia si mateix. "Hem presentat un escrit davant l'oficina d'incompatibilitats d'alts càrrecs sol·licitant-li que ens remeti l'expedient perquè creiem que no existeix; perquè no hi ha hagut temps en 24 hores per tramitar aquest expedient; i perquè totes les diligències que els demanem que practiquessin és impossible que s'hagin practicat", ha emfatitzat.

González Pons, que acompanya Feijóo a Brussel·les, ha assenyalat que al PP li crida l'atenció que el PSOE conegués 24 hores abans que se li notifiqués al seu partit quina seria la resolució, així com que la resolució reprodueixi els arguments de les notes de premsa del PSOE. També ha criticat que l'Oficina ni tan sols ens digui davant de quin òrgan jurisdiccional han de recórrer.

Per això, González Pons ha dit que el PP té "la impressió" que aquesta Oficina ha estat utilitzada pel president del Govern per "protegir" el seu entorn i per protegir-se a si mateix. A parer seu, en lloc de ser una oficina que vigila els conflictes d'interessos dels membres del Govern, és una oficina que ha incorregut ella mateixa en un conflicte d'interès perquè ha "confós l'interès del Pedro Sánchez amb el Govern d'Espanya de la neteja i el de la transparència".