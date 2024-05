Feijóo demana el vot al PP per girar full ''del govern més retrògat'' en 45 anys

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest divendres concentrar el vot al Partit Popular a les eleccions del 9 de juny per "passar pàgina a aquesta època del sanxisme", i del Govern "més retrògrad dels últims 45 anys" i iniciar una "nova època" a Espanya. Després d'assegurar que no poden acostumar-se a l'"anormalitat", ha dit que el país ha tingut "bons" i "dolents" presidents però com Pedro Sánchez "cap, ni Zapatero".

"Si dispersem no tindrem força, si concentrem som imbatibles. Per això, mobilitzant-nos i concentrant el vot, el 9 de juny donarem una resposta", ha proclamat Feijóo en un acte electoral a la Plaça del Cardenal Belluga de Múrcia amb el president del PP de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i la candidata al Parlament europeu per aquesta comunitat, Maravillas Abadía, que ocupa el lloc 22 a la llista.

Feijóo ha trucat anar a les urnes el 9 de juny per "donar resposta a la mala política i al mal Govern" de Pedro Sánchez. "Espanya ha tingut bons, dolents, regulars presidents del Govern, però com aquest cap, cap. Ni Zapatero", ha asseverat, per afegir que "no és normal el que està passant a Espanya".

Per això, davant de centenars de simpatitzants i afiliats del PP que l'han interromput corejant 'Oa, oa oa, Feijóo a la Moncloa', el cap de l'oposició ha afirmat que "és el moment de recuperar la credibilitat i la utilitat de les institucions de l´Estat", així com "la reputació internacional d´Espanya".

"És el moment de començar a deixar enrere la decadència, la desunió, la tensió, l'exabrupte, l'insult i la desqualificació des del Govern. És el moment de mirar cap al futur, de girar full a aquesta època del sanxisme i iniciar-ne una nova època al nostre país", ha manifestat, per afirmar que fa cinc anys que "pateixen l'agonia de qui és capaç de vendre qualsevol cosa i deixar venuts als espanyols".

A més, ha assenyalat que Espanya "està parada" i "només ha aprovat una llei": la d'amnistia, "que és la cacicada més gran des que aprovem la Constitució del 78" i que permet "esborrar els delictes" d'"uns polítics que han delinquit". "Nosaltres no li demanem perdó, nosaltres li demanem que compleixin la llei", ha ressaltat.

Feijóo ha afirmat que la resposta de la gent el 9 de juny "no es podrà silenciar". "La resposta a qui no t'ajuda amb el negoci que has de tirar endavant cada dia. La resposta a qui etiqueta per voler passejar tranquil·lament pels carrers d'Espanya i en diuen xenòfobs simplement per demanar seguretat als carrers del teu país", ha dit agregat.

A més, ha subratllat que Espanya té un president que "diu que és un líder que portarà la pau mundial i no és capaç de posar pau al seu Govern. "Aquesta setmana han trencat la disciplina de Govern sis o set vegades", ha exclamat amb ironia, per afegir que així "com li faran cas fora" del país.

Segons Feijóo, "no és normal que el president del Govern només es preocupi dels seus interessos personals". "No és normal que el president del govern es dediqui a resistir, però ja hagi dimitit de governar", ha denunciat.

Després d'assegurar que a Espanya tenen el "Govern més retrògat dels últims 45 anys", Feijóo ha criticat que Sánchez, quan hi ha una notícia que "no li agrada", digui que és un "tabloide digital" i ha preguntat si quan la publiquen mitjans com Le Figaro, Le Monde, o Il Corriere de la Sera també són tabloides digitals.

"Quina vergonya hem passat aquestes últimes setmanes veient els problemes de corrupció que assetgen el president del Govern a tots els diaris d'Europa. Entenc jo que no seran tabloides digitals. O és que un tabloide digital és aquell que gosa traslladar un fet i és un bon diari aquell que ho amaga?", ha preguntat, per denunciar que es dediquin a donar "lliçons de democràcia" i "tancar els drets i llibertats".

Tot seguit, ha retret al Govern parlar "malament" dels empresaris. "Això sí, si ets empresari amic del Govern, potser et signa una carta de recomanació la dona del president del Govern. I si te la firma tens possibilitats de ser adjudicatari d'obra pública", ha emfatitzat.

Sánchez, com "el rei Sol"

És més, ha dit que el Govern creu que està a "un circ" oa "una obra de teatre" i "llavors el rei Sol es passeja per la Cort, decideix refugiar-se al seu palau durant cinc dies, suspendre les activitats i enganyar a tot el poble dient que se'n va perquè li demanin que torni".

"Ni se n'ha anat ni li hem demanat que torni. El que volem és votar i que se'n vagi", ha proclamat, criticant "el xou que ha muntat durant cinc dies" i aconsellant-li "respectar una mica més aquest vell poble".

Feijóo ha assegurat que el Govern de Sánchez "només té una funció: servir el seu amo". "No ho dic jo. Això que Sánchez és el puto amo ho diuen els seus ministres", ha exclamat, censurant les paraules del ministre Óscar Puente que el va definir així fa un mes.

A més, ha criticat que Sánchez tracti els joves "com a nens" quan Espanya té "l'atur juvenil més gran de la UE" i ha afirmat que "de les famílies només se'n recorden per recaptar". "Dir que l'economia espanyola va com un coet, és una manca de respecte a la intel·ligència dels espanyols", ha indicat.

Aconsella al govern de Múrcia "plantar cara"

Feijóo ha afirmat que la Regió de Múrcia surt perdent amb Sánchez i també amb Ribera com a candidata del PSOE a les europees. "Han estat el tàndem més nociu per a l'agricultura, per a la indústria, per al transport marítim i per a l'aigua", ha manifestat, per afegir que aquesta regió "és l'exemple d'una comunitat discriminada pel Govern socialista".

Així, s'ha referit a l'"últim greuge" i s'ha preguntat "per què els altres poden tenir ports de contenidors i aquí" veuen "els vaixells passar i ningú no pot atracar per deixar els contenidors en aquest port".

"Per què no es pot fer un projecte que té finançament i que no necessita els diners dels altres?", ha preguntat, per afegir que "no es pot humiliar" aquesta regió, que a més "és l'horta d'Europa" . Per això, ha dit que és el "moment de plantar cara" i dir que Múrcia "vol créixer i vol crear".