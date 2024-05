Feijóo diu que el PP estudia denunciar Tezanos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que el seu partit estudia denunciar el president del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, perquè “utilitzar diners públics en benefici del PSOE és corrupció”. Segons la seva opinió, es tracta d'un "activista" del Partit Socialista que incorre en "un tipus de corrupció".

Així s'ha pronunciat el mateix dia que s'ha donat a conèixer l'enquesta preelectoral del CIS per a les eleccions europees del 9 de juny, que situa el PSOE al capdavant amb un avantatge ample de cinc punts sobre el PP, i atorga escons a Podem, Ciutadans i la plataforma 'S'ha acabat la festa' del comunicador Alvise Pérez.

Feijóo ha recalcat que Tezanos, que és "membre del Comitè Federal del PSOE", disposa d'un pressupost de "16 o 20 milions d'euros per fer enquestes en benefici del seu cap", cosa que, segons ell, "no té un passi”. "És que no hi ha una sola enquesta que no tingui un biaix, però un biaix brutal", ha exclamat, per subratllar que a les urnes després passa el contrari del que pronostiquen els seus sondejos.

En una entrevista a Telemadrid, que ha recollit Europa Press, Feijóo ha dit que el PP està "valorant i veient la possibilitat de denunciar-lo perquè utilitzar 16, 20 milions d'euros a l'any durant cinc anys són 100 milions d'euros que ha utilitzat per fer enquestes a favor del Partit Socialista".

"És un activista del PSOE amb diners dels ciutadans fent enquestes a favor del Partit Socialista", ha ressaltat, per insistir que "utilitzar diners públics en benefici d'un partit, això és una corrupció". Ha afegit que "això no admissible" i han de "denunciar-ho", si bé ha reconegut que el problema que tenen "és acreditar davant un jutjat que això es fa a consciència".

"No he jugat mai en un camp tan enfangat i ple de fang"

A més, el president del PP ha criticat una vegada més l'ocupació de les institucions per part del Govern de Pedro Sánchez, citant el que ha passat al CIS, al Consell d'Estat oa RTVE. "O tenir un fiscal general de l'Estat investigat per utilitzar sumaris i filtrar-los en contra de responsables polítics del Partit Popular no ho havíem vist mai", ha asseverat.

Davant el clima polític actual, Feijóo ha reconegut que ell "mai" ha jugat "en un camp tan enfangat i tan ple de fang i de fang". "I probablement quan has de jugar en aquest camp, perquè el camp de joc el marca el Govern, et pot esquitxar determinat fang i determinat fang al teu vestidor, però jo defensaré el meu país", ha manifestat.

El president del PP ha assegurat que el que interessa al Govern i al PSOE és “tensionar i polaritzar”. Preguntat qui guanyar a la polarització, ha reconegut que "guanya el Partit Socialista perquè està buscant els vots de l'esquerra més populista" per "dir que cal frenar l'extrema dreta".

"I llavors s'alimenten els populismes dels dos costats i automàticament perd Espanya", ha afirmat, per afegir que tot aquell que vulgui que hi hagi canvi del govern a Espanya ha de concentrar el vot al PP davant les eleccions europees.

Diu que l'objectiu del Govern és "enganxar-ho tot"

Segons Feijóo, l'objectiu del Govern és "enfangar-ho tot" perquè la gent pensi que "tots els polítics són iguals". Tot i això, ha dit que el seu partit apostarà per "tornar al respecte", als "consensos" en polítiques d'Estat i tractar els ciutadans com a "adults" perquè ara no hi ha "joc net".

Finalment, ha criticat la reflexió de Pedro Sánchez després de la seva carta als ciutadans en què, segons ell va "dimitir durant cinc dies". "Jo no dono crèdit a això però estem en un país amb un president populista i tot pot passar", ha emfatitzat.