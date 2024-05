Feijóo diu que Ribera ha estat ''la que més ha menyspreat l'agricultura''

per Redacció CatalunyaPress

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat la gestió de la candidata socialista a les eleccions europees i vicepresidenta del Govern, Teresa Ribera, per ser "la que més ha menyspreat l'agricultura".

En un acte de precampanya del Partit Popular a Cieza (Múrcia) de cara a les eleccions europees, Feijóo ha assenyalat que "entre els molts exemples de menyspreus del Govern" de Pedro Sánchez al medi rural "prou amb qui ha elegit de número u a la candidatura" dels comicis europeus.

Al seu parer, la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha gestionat el món rural des de "el desconeixement, des de la frivolitat, des de la prepotència, des del sectarisme i des del Passeig de la Castellana", ha llançat.

Segons el líder popular, el que presenta una candidata "que ni coneix el camp, ni vol el camp, no mereix el seu vot", ha assenyalat, indicant al mateix temps que el PSOE "no és la resposta al camp, sinó el problema del camp".

Dit això, ha fet una crida als ciutadans perquè voten massivament el proper 9 de juny, on Espanya es juga "moltes coses" i que responguin amb el seu vot "per la igualtat, per la llibertat, pel futur" i que aquesta resposta "ressoni a tot Espanya". "La resposta que donem condicionarà els propers mesos, els propers anys", ha argumentat.