Feijóo es mostra favorable a negociar altres òrgans importants amb el PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera "lògic" negociar amb el PSOE altres òrgans amb vacants pendents com ara el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) o la Junta Electoral Central (JEC). Segons ha subratllat, el PP és "el primer partit d'Espanya" i no "renunciarà" al que correspon.

En una entrevista a esRadio, Feijóo ha indicat que l'acord per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "no es va condicionar a cap altre pacte". "El que, evidentment, nosaltres no renunciarem és al que ens correspon", ha indicat, citant òrgans com el Banc d'Espanya, la CNMV o la JEC.

En ser preguntat si PP i PSOE ja ha parlat sobre aquestes altres vacants després que des de la part socialista s'apunti que ja estan avançades les negociacions, Feijóo ha al·ludit a les declaracions de Pedro Sánchez quan va qualificar el PP com a "ultradreta", juntament a Vox i Alvise. "És curiós que no es pugui pactar res amb la ultradreta i ara resulta que cal pactar-ho tot, ¿oi? Aquesta és la coherència del Govern", ha exclamat.

En aquest sentit, ha indicat que el PP "és el primer partit d´Espanya" i té "més diputats que el Partit Socialista". Al seu entendre, amb aquesta representació parlamentària, "el més lògic" és actuar com s'ha "vingut funcionant 40 anys a Espanya".

Així, ha assenyalat que el Govern proposa al governador del Banc d'Espanya ia l'oposició li correspon proposar el "subgovernador". "Això ha estat sempre així", ha emfatitzat, per confiar que segueixi sent així.

"Per cert estem sense governador --després de concloure el seu mandat Pablo Hernández de Cos--. Aleshores quan ens reunim al Banc Central Europeu, Espanya no parla perquè els subgovernadors no poden parlar en aquesta reunió. Jo no sé què pensaran de nosaltres , m'ho imagino, però dic que ara que no tenim governador i que a l'agost venç el mandat de la subgovernadora ja que el més lògic és que parlem del governador i del subgovernador del Banc d'Espanya", ha afirmat.

CONTACTES AMB PRESIDENTS AUTONÒMICS PER INFORMAR DE L'ACORD

Després de ser preguntat si hi ha algun sector enfadat o mosquejat per l'acord del PP amb el PSOE per renovar el Consell General del Poder Judicial, el president del Partit Popular ha respost rotund amb un "no".

A més, ha assenyalat que dimarts a la tarda, a partir de les 17.000 hores, va parlar amb presidents autonòmics del PP, que li van donar un “ok”. "Jo ho vaig explicar als presidents autonòmics a partir de les 5 de la tarda", ha dit, per afegir que fins que li van dir "ok" va ser "bastant prudent".