Feijóo, Sánchez, Díaz i Abascal viatgen a Catalunya per als tancaments de campanya

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder de Vox, Santiago Abascal, viatjaran aquest divendres a la ciutat de Barcelona per donar suport als seus candidats al tancament de la campanya de les eleccions catalanes, mentre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es desplaçarà al municipi barceloní de l'Hospitalet de Llobregat. Per la seva banda, la líder de Sumar i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, serà a Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Les eleccions catalanes d'aquest diumenge tindran una lectura en clau nacional, ja que els resultats poden agitar el tauler polític i afectar la política d'aliances de Pedro Sánchez. De fet, l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha amenaçat de retirar el suport a l'Executiu si el PSC impedeix un Govern independentista a Catalunya després del 12 de maig.

Les enquestes coincideixen a situar el PSC que lidera Salvador Illa com a primera força, seguit de Junts, que ha escalat posicions els últims dies mentre que ERC acusa un retrocés. Els populars, que van ser vuitena força fa quatre anys, aspiren ara a ser la quarta força, desbancant Vox, que va irrompre al Parlament amb 11 escons fa tres anys.

Una de les sorpreses de la nit pot ser Aliança Catalana, que podria assolir representació, segons pronostiquen els sondejos. De moment, PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP han signat no pactar amb Vox ni amb Aliança Catalana amb l'objectiu de combatre "el racisme i l'extrema dreta" abans i després dels comicis.

Sánchez recolzarà Illa al tancament del PSC a la Vall d'Hebron

El cap de l'Executiu tancarà la campanya catalana a Barcelona amb el candidat del PSC, Salvador Illa, en un acte al pavelló de la Vall d'Hebron. Serà el seu segon acte de campanya en només 48 hores perquè aquest mateix dijous també acompanya el seu candidat en un altre míting a Vilanova i la Geltrú, que demostra que el líder socialista s'està bolcant els últims dies abans de la votació de les catalanes, a les que aspiren a ser la primera força ia més a més ser capaces de governar.

Sánchez es va reincorporar als actes electorals després d'un inici de campanya convuls, marcat per la publicació de la carta a la ciutadania en què es va donar cinc dies per reflexionar sobre la seva continuïtat al capdavant del Govern. Una decisió que va trastocar els plans del partit, fins al punt que el PSC va haver de confirmar que mantenia els mítings davant dels rumors de cancel·lació.

En tot cas, Sánchez no va acudir a l'acte inicial, encara que estava previst que acompanyés Illa i no va reaparèixer fins a la setmana següent, una vegada que va rebutjar el dubte que seguiria a La Moncloa i al capdavant del PSOE després de diversos dies amb el país a suspens.

El dilluns 29 d'abril va confirmar als espanyols que continuava i tres dies després va pujar a l'escenari a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) per desplegar un discurs a favor de les classes mitjanes i treballadores i en què va tornar a denunciar la màquina del fang , que al seu parer pateixen ell i la seva esposa Begoña Gómez. El dissabte 4 de maig, a l'equador de la campanya, també va ser a Montmeló, on va carregar contra el PP i Vox i va instar els catalans a decidir entre "democràcia o fang".

Feijóo, a Vilafranca i l'Hospitalet

Per part seva, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tancarà la campanya a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb el seu candidat i president del PPC, Alejandro Fernández, després d'una campanya en què s'ha implicat de ple amb al voltant d'una desena de visites. Al matí, visitarà Vilafranca del Penedès.

El PP aspira a donar el 'sorpasso' a Vox i el mateix Feijóo així ho ha reconegut aquesta setmana al mostrar-se "convençut" que passaran a ser la quarta força a Catalunya. Si es compleix aquest pronòstic, els populars superarien els d'Abascal --va aconseguir 11 diputats el 2021-- i es col·locarien per darrere del PSC, Junts i ERC, a diferència de fa tres anys, que van ocupar la vuitena posició.

Feijóo ha apel·lat tant al votant del PSC que se sent "orfe" després de la "deriva" de Sánchez --va dir que el PSOE "s'ha esborrat com a partit d'Estat"-- com el votant de Vox, recordant que la divisió del vot "resta escons". Des de l'arrencada de campanya el PP ha posat èmfasi en la inseguretat i l'ocupació il·legal d'habitatges, però els últims dies ha endurit el seu discurs en relacionar-lo amb la immigració il·legal, en línia amb alguns missatges de Vox, un partit que, segons els sondejos resisteix i només baixa lleugerament.

Abascal tancarà campanya a Plaça Artós

Per part seva, Santiago Abascal donarà suport al seu candidat a la Presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, a l'acte de tancament de campanya, que se celebrarà a la barcelonina plaça d'Artós, simbòlica per al constitucionalisme i per a Vox. Allà, van tenir lloc protestes contra el referèndum i la declaració unilateral d'independència el 2017, i es va guanyar la fama de bastió contra l'independentisme a la capital catalana.

A l'esdeveniment, al qual també acudirà el candidat a les europees Juan Carlos Girauta, s'espera que Abascal remarqui els eixos de la campanya de Vox per a les eleccions d'aquest diumenge, amb un èmfasi especial en la crítica a la immigració il·legal ia la inseguretat que , denuncien, aquest fenomen porta aparellada.

Vox espera, així, refermar el seu electorat de cara a la jornada electoral, tenint en compte que el Partit Popular ha començat a imitar bona part dels seus postulats, segons fonts d'aquest partit.

Yolanda Díaz estarà a Cornellà amb Jéssica Albiach

Per la seva banda, la líder de Sumar i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, participarà en el tancament de la campanya dels 'comuns' a Cornellà de Llobregat (Barcelona), per donar suport a la candidata de la formació, Jéssica Albiach.

També hi intervindran el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el número dos de la llista de Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens.

L'objectiu dels 'comuns' en aquesta campanya és ser determinants per aconseguir un executiu autonòmic progressista a Catalunya i preservar el seu espai electoral de cara a moure el PSC a intentar un tripartit d'esquerres.