Fernández condiciona el seu suport a Illa perquè el PSOE trenqui amb els independentistes

El candidat del PP a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Alejandro Fernández, ha condicionat aquest dilluns el seu suport al candidat del PSC, Salvador Illa, que el PSOE trenqui "qualsevol aliança amb els separatistes", tant al Congrés com a " diputacions i ajuntaments" catalans. Sobre les qüestions internes del PP que han demorat el seu nomenament, ha expressat que són “aigua passada”.

"Si Salvador Illa ha de triar, preferirà mil vegades pactar amb els separatistes que amb el PP, però nosaltres no ens mourem d'aquestes posicions. És a dir, qui vulgui parlar amb nosaltres arribat el moment haurà de trencar qualsevol aliança amb els separatistes", ha expressat Fernández en una entrevista a COPE recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha recalcat que el "que vulgui girar full" del procés català ha de tenir clar que passa perquè el "separatisme se'n vagi a l'oposició", cosa que inclouria, segons ha dit, tant acords al Congrés dels Diputats , com a "diputacions i ajuntaments" catalans.

Així, ha expressat que el PSC "no es pot incloure avui al bloc constitucionalista" perquè "flirteja amb el separatisme" i "la seva única obsessió és el poder", de manera que "es van travistant políticament". Per tant, segons ha explicat, el PP és l'opció per acabar amb el procés català, cosa que es compromet si "el PP té clau de la política catalana".

Alhora, preguntat en una altra entrevista a Antena 3 per les recents "qüestions internes" del seu partit, que han demorat el seu nomenament com a candidat a la Generalitat, Alejandro Fernández ha parlat d'"aigua passada" i ha dit estar centrat a "millorar Catalunya" .

Els errors acumulats de Ciutadans

Fernández també ha expressat que, segons la seva opinió, Ciutadans ha comès "i segueix cometent errors acumulats de manera incomprensible que van decebre moltíssima gent", encara que ha traslladat el seu respecte "a totes les persones que han dirigit Ciutadans i que el segueixen dirigint" per la seva tasca constitucionalista a Catalunya.

"A mi particularment em va entristir --que no hi hagués acord entre el PP i Ciutadans per presentar-se en conjunt a les catalanes-- perquè mai m'han caigut els anells per reconèixer públicament que, al seu moment, i ja han passat uns quants anys i moltes coses, Ciutadans va ser un exemple gairebé d'autodefensa del constitucionalisme català. Però després és cert també que van començar a cometre errors acumulats", ha declarat.