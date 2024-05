Fernández desitja una ''altíssima participació'' i demana votar pensant en un canvi

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha desitjat una "altíssima participació" a la jornada electoral, i ha demanat als catalans que votin pensant en un canvi a Catalunya.

Ho ha dit als periodistes després de votar cap a les 10 al pavelló de Sant Pere i Sant Pau de la ciutat de Tarragona: “El tòpic de la festa de la democràcia a molta gent li cansa però, si et poses a reflexionar, no és un tòpic, és una realitat, perquè és un vot-una persona, és el moment en què la democràcia ens iguala”.

També ha assegurat que les sensacions de cara al resultat final "són molt bones; res a veure amb les de fa uns anys", i ha desitjat una jornada electoral tranquil·la sense cap incident.

A les eleccions catalanes del 2021, Fernández va liderar la llista del PP com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, el resultat va ser negatiu per a la seva formació política.

El Partit Popular va obtenir un total de 3 escons al Parlament de Catalunya, cosa que va representar una pèrdua de representació respecte a les eleccions anteriors. Tot i aquest resultat, Fernández va mantenir la seva posició com a líder del PP a Catalunya i va continuar la seva tasca al Parlament com a portaveu del partit.

El full de ruta del PP

Fernández ha centrat la campanya electoral en temes com el turisme, l'educació i la lluita contra l'okupació. Durant els seus mítings i discursos, el candidat ha ressaltat la importància d'abordar de manera decidida la problemàtica de l'okupació a Catalunya, i ha qualificat la regió com "el paradís 'okupa' d'Europa". A més, ha destacat la necessitat de millorar la qualitat educativa, promovent la “conjunció lingüística” perquè els estudiants surtin del sistema educatiu amb un domini adequat de català, espanyol i anglès.

El programa electoral del PP, sota el títol 'El teu vot ho canvia tot', es compon d'onze propostes amb un enfocament integral a diferents àrees. Entre aquestes propostes, destaquen l'oferta d'educació infantil gratuïta per a infants de 0 a 3 anys i la llibertat d'elecció de centre educatiu per als pares i els alumnes. En l'àmbit de la sanitat, el partit proposa posar fi a les llistes d'espera, permetre l'elecció personal del metge i donar prioritat a la salut mental com a part fonamental del sistema de salut.

Fernández també ha subratllat la importància d'impulsar iniciatives econòmiques per reactivar l'economia catalana i generar ocupació. Aquestes propostes econòmiques formen part de les sis iniciatives econòmiques incloses al programa electoral del PP, amb l'objectiu d'oferir solucions concretes i efectives per als desafiaments que enfronta la societat catalana.

ENTREVISTA