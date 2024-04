Fernández exhibeix el suport de Feijóo de cara a les eleccions del 12M

El candidat del PP a la Presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha assegurat que té sintonia "absoluta" amb el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre el que cal fer a Catalunya.

Així s'ha pronunciat aquest dijous en declaracions aquest dijous al costat de Feijóo a la Fuliola (Lleida), després de ser preguntat si li van recomanar que teixiria aliances amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si volia ser candidat a la Generalitat a Catalunya.

"Crec que si alguna cosa he pogut acreditar en aquest temps és que sóc una persona sincera i que dóna la seva opinió lliurement. Per tant, cregui'm vostè si li dic que la sintonia que tenim el president del meu partit i jo sobre el que hi ha que fer a Catalunya és absoluta, cent per cent", ha afirmat.

Desequilibri territorial

Fernández també ha mostrat el seu suport als agricultors i ramaders que s'han manifestat els últims mesos: “No estem davant de manifestants antisistema que tinguin voluntat de destruir res. Són persones, treballadors, agricultors, ramaders, que quan es manifesten és perquè tenen raó ".

Ha apostat per corregir el desequilibri territorial que assegura que hi ha a Catalunya, a través d'infraestructures tecnològiques, descentralització administrativa, facilitats, "en lloc de constants traves", i també ha defensat recolzar el relleu generacional al sector agrícola.

Ha criticat que a aquest sector "els imposen condicions que fan inviables la seva activitat, obliden que no hi ha ningú més interessat en la sostenibilitat del camp que aquells que en viuen", i ha reivindicat el lliure comerç però a partir de la igualtat de condicions .

"No és lògic, no té cap sentit, que a Catalunya arribin productes d'altres països que no se'ls permet als agricultors i ramaders produir aquí, perquè les condicions aquí no tenen cap sentit. Cal flexibilitzar-les", ha afirmat.