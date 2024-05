Fernández (PP) afirma que el PSOE seguirà ''aprofundint en el Procés''

per Redacció CatalunyaPress

El president del PP català, Alejandro Fernández, considera que el Partit Socialista (PSOE) té la intenció de seguir "aprofundint" en el Procés "de la mà de Carlos Puigdemont", expresident de Catalunya i candidat de Junts a la Presidència de la Generalitat , sense escoltar el "veredicte" que van donar les urnes diumenge passat 12 a les eleccions catalanes.

Així es va pronunciar el polític tarragoní en arribar al Comitè Executiu Nacional del PP, que va reunir la plana major del partit, per preparar l'estratègia de les eleccions europees i analitzar el resultat de les eleccions catalanes, en què el PP va pujar de 3 a 15 escons i va créixer en més de 232.000 vots respecte als comicis del 2021.

Després de ser preguntat les declaracions de Pedro Sánchez assegurant davant la seva Executiva que la victòria del PSC confirma que tenien raó perquè el perdó és sanador, Fernández va respondre que "el veredicte de les urnes és inapel·lable", ja que "els catalans han traslladat un missatge: el Procés s'ha acabat, s'ha d'acabar”.

Per això, el candidat del PP a la Presidència de la Generalitat va assegurar que ell es "compromet" a ser "lleial" a aquest "missatge inequívoc" que ha traslladat la ciutadania catalana a les eleccions al Parlament. "M'agradaria pensar que el Partit Socialista captaria aquest missatge, però em temo molt que continuaran aprofundint en el Procés de la mà de Carlos Puigdemont", va declarar just abans d'entrar a la seu popular per assistir a la reunió del Comitè Executiu celebrada dimarts passat 14.

"Molt feliç"

La premsa li va preguntar per si se sent reforçat per presidir el Partit Popular en un congrés després dels resultats que el partit va obtenir diumenge passat 12, encara que Fernández va esquivar aquest assumpte i es va limitar a dir "em sento molt feliç".

I és que el congrés del Partit Popular de Catalunya (PPC) està pendent de celebrar-se molt de temps, però les successives cites electorals han anat endarrerint la convocatòria. Cal veure si, després dels resultats obtinguts per Alejandro Fernández, la direcció nacional del PP li dóna suport perquè segueixi liderant el partit a Catalunya.