Fernández (PP) compara Sánchez i Begoña Gómez amb Perón i Kirchner

Continua l'alta polarització en la política espanyola, en una mena de competició qui fa les declaracions més polèrmiques. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, "a través del populisme, liquidar l'Espanya de la transició, l'alternança política i el pluralisme ideològic".

En un acte aquest divendres a Barcelona, juntament amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la candidata popular a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha comparat el matrimoni de Pedro Sánchez i Begoña Gómez amb els de l'expresident argentí Juan Domingo Perón i Eva Perón, i el també expresident argentí Néstor Kirchner i Cristina Fernández de Kirchner.

Ha sostingut que, igual que els matrimonis Perón i Kirchner, Sánchez i la seva dona "identifiquen la democràcia amb ells mateixos, si algú els critica a ells, critica la democràcia, perquè ells s'erigeixen en la democràcia, sentimentalitzen la política, converteixen la seva vida privada a la vida de tots”.

Fernández els ha acusat d'inventar conspiracions i de fer-se les víctimes: "Imagineu fatxes que els persegueixen. És tot una barreja a mig camí entre còmic i repulsiu", ha criticat.

40 anys "extraordinaris" d'una "democràcia sana"

Ha destacat que Espanya ha viscut, des del 1978, 40 anys extraordinaris, en què hi ha hagut una democràcia sana, amb alternança política, segons ell, però ha afirmat que això "se n'ha anat en orris", i ha afegit que és una cosa que va assajar l'expresident socialista José Luís Rodríguez Zapatero i ho està posant en pràctica Sánchez.

"El populisme esgota, desmoralitza, deprimeix. Són les seves armes, el que busquen és la rendició i el desistiment i quan abaixem els braços el populisme ha vençut", ha sostingut el dirigent popular, que ha demanat que això no passi als votants populars.

Ha destacat que per això no cal cridar ni insultar: "Es tracta simplement de mirar-los als ulls i dir-los a Sánchez, a Puigdemont, a Junqueras, a Yolanda Díaz: sabem el que esteu tramant, no ens feu cap por i us anem a derrotar a les urnes".