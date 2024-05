Fernández (PP), convençut que Sánchez pot 'sacrificar' Illa i pactar amb Junts+

El candidat del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha augurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "sacrificarà" el guanyador de les eleccions catalanes, el socialista Salvador Illa, per poder continuar a la Moncloa pactant amb l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont.

"El més probable és que Pedro Sánchez sacrificarà Salvador Illa per continuar a la Moncloa desenvolupant els seus acords amb Puigdemont", ha assegurat el líder dels populars a Catalunya després de ser preguntat en una entrevista a Onda Cero sobre quin escenari veu més probable després de la victòria del PSC als comicis del 12 de maig.

Fernández ha afegit que els precedents de Sánchez assenyalen aquesta possibilitat com la més "factible" i ha advertit que seria "una traïció al veredicte de les urnes", ja que segons la seva opinió ha estat "claríssimament" la d'"acabar d'una vegada" per totes amb el Procés i manar el separatisme a l'oposició”.

Sobre els possibles pactes de govern que podria intentar aconseguir Illa, el líder del PP a Catalunya ha recordat que "correspon al guanyador de les eleccions" traslladar quins plans té a la resta de partits. Ha recalcat que "el missatge de les urnes" ha estat "absolutament incontrovertible" i que, per tant, agafarà el telèfon al candidat socialista si li truca.

Tot i això i malgrat recordar en una entrevista una altra entrevista a Telecinco, recollida per Europa Press, que en alguna ocasió PSC i PP han arribat "a algun pacte local" a Catalunya, no veu "viable" fer pujar Illa a la Generalitat perquè la opció que Sánchez "canviï" i deixi de pactar amb les formacions independentistes "són més o menys impossibles metafísics".

"Si dono els vots al senyor Illa i l'endemà Pedro Sánchez pacta amb Puigdemont per seguir desenvolupant el procés cap a l'autodeterminació i l'Espanya confederal, jo hauria estafat els meus electors, a més de fer el cosí, cosa que no passarà “, ha esgrimit sobre si arribaria a algun acord amb el PSC.

Resta importància a l'amnistia

D'altra banda, Fernández ha tret importància a la influència que hagi pogut tenir la Llei d'Amnistia als resultats dels comicis catalans, on el PSC ha guanyat amb 41 escons, el PP ha millorat els resultats pujant des dels 3 fins als 15 seients , i els partits independentistes no sumen majoria absoluta per primera vegada des de 1984.

Segons la seva opinió, feia temps que els partits del Procés "no anaven en la direcció" de les declaracions unilaterals de la independència com les del 2017 i que, si bé hi ha la possibilitat que l'amnistia hagi servit per apaivagar la situació "a curt termini", acabarà alimentant "a qui estava completament acabat" a "mitjà i llarg termini".

A més, ha sostingut que continuaria rebutjant la mesura de gràcia fins i tot si el PSC hagués obtingut "600 escons", ja que el segueix semblant "profundament immoral" perquè s'ha tirat endavant "només pel fet de tenir la governabilitat" a Espanya.

"És una autèntica barbaritat, i no es fa a fi de la reconciliació perquè només cal escoltar Carles Puigdemont per veure que aquí no hi ha reconciliació de cap cosa", ha conclòs el candidat del PP català.