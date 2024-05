Fernández (PP) demana un repartiment proporcional de la Mesa del Parlament

per Redacció CatalunyaPress

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que qualsevol escenari respecte a la composició de la Mesa del Parlament que no s'ajusti a la proporcionalitat i als resultats del 12M seria “profundament antidemocràtic, no saber perdre o no saber guanyar”.

Així s'ha expressat aquest divendres en declaracions a periodistes a Barcelona amb el coordinador general del PP, Elías Bendodo, i el líder del partit a l'Ajuntament, Daniel Sirera, on ha apuntat també que no respectar la proporcionalitat seria "una estafa democràtica i, a més, un insult a la ciutadania".

Fernández ha afirmat que l'òrgan parlamentari ha de ser representat "de manera proporcional en funció dels resultats electorals".

"Quan dic que cal respectar la proporcionalitat significa que cadascú es vota a si mateix. És el que s'havia fet històricament, és el que respecta la representativitat de la Mesa", ha sostingut, i ha afirmat que és la posició més democràtica .

En aquest sentit, ha assenyalat que segons els resultats del 12M, al PSC "li corresponen tres llocs a la Mesa, a Junts dos, a ERC un i al PP un", i ha instat a ser lleials i fidels al resultat de les urnes , en les paraules.

Bendodo, en contra de l'amnistia

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmat que l'amnistia és inconstitucional i que el partit defensarà "fins a l'última instància la injustícia que va fer ahir el socialisme i Pedro Sánchez", amb l'aprovació de la llei.

En aquest sentit, ha assenyalat que els presidents de les comunitats autònomes del PP ja van anunciar "que defensarien la igualtat de tots els espanyols i plantejarien el recurs d'inconstitucional davant del Tribunal Constitucional (TC)".

Bendodo ha sostingut que l'interès del president del Govern, segons ell, és "la possibilitat de sumar per seguir assegut a la butaca de la Moncloa", i veu utilitarisme en la voluntat de Sánchez respecte a l'amnistia.

També ha criticat que l'independentisme parli del referèndum després d'aprovar-se l'amnistia, i ha assenyalat: "Sense cap mena de dubte no enganyen ningú, perquè al final estan complint el full de ruta del qual ells van parlar. Però el pitjor de tot és que al socialisme, a Sánchez, no se'ls va moure ni un múscul de la cara”.

Així, ha afirmat que per al líder de Junts, Carles Puigdemont, no n'hi ha prou amb l'amnistia ni ho seria el referèndum, al seu parer, sinó que vol ser investit president de la Generalitat i que, si no, retira el seu suport al Govern, i ha afegit: “Doncs a veure què fa Sánchez”.