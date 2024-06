Un finançament singular: la condició perquè Illa arribi a ser pressent

per J.C. Meneses Montserrat

Mentre s'estan forjant els pactes per a una investidura, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha insistit aquest dijous en la necessitat d'un finançament singular per a Catalunya: "Hi ha un amplíssim consens en els principals actius econòmics del país i hi ha multitud de posicionaments públics respecte que cal un nou model”.

Ho ha dit a l'obertura de la 35 Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d'Urgell (Lleida) amb el president de la Trobada, Josep Serveto, i l'alcalde, Joan Barrera. També hi ha assistit el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que era el principal receptor del missatge: si aconsegueix pactar un nou finançament amb l'Estat, podria aconseguir el suport dels republicans i així acostar-se a la presidència.

Aragonès ha reivindicat la necessitat de "fer un pas endavant" per aconseguir el model de finançament singular perquè Catalunya gestioni, recapti i liquidi tots els impostos i ha defensat que és possible fer-ho --textualment-- a través d'una relació bilateral amb l'Estat en termes de finançament.

Alhora, ha assenyalat el model de finançament del País Basc i Navarra i ha sostingut: "Allò que és bo per als altres, estic convençut que també és bo per a nosaltres", i ha demanat defensar conjuntament aquest punt que ha titllat d'essencial.

També ha afirmat que el sistema de finançament actual dificulta, segons ell, que Catalunya disposi d'uns serveis públics més forts i avançats, i ha criticat el dèficit fiscal: "El dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros a l'any és insuportable per a una societat si creiem que aquesta societat s'ha de guiar per termes de benestar i de progrés”.

Montero es mostra disposada a oferir un finançament especial

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, considera que les "qüestions singulars" que tenen algunes comunitats autònomes com Catalunya "han de tenir un tractament especial" en matèria de finançament autonòmic, però insisteix a dur a terme una negociació juntament amb el resta de comunitats autònomes per impulsar un model que sigui vàlid per a totes.

D'altra banda, ha demanat a Junts diferenciar entre el procés per triar nou president a Catalunya, en què pugnen amb el PSC, a l'acord que mantenen al Congrés dels Diputats per recolzar l'Executiu de coalició en considerar que són "plànols diferents ".

Montero assenyala que han d'abordar el debat sobre el finançament autonòmic "dins un context global" i considera que no té sentit fer "carpetes diferents d'un tema que és comú", fent referència a la demanda dels partits independentistes catalans d'un finançament singular per a Catalunya i de fer una negociació bilateral amb l'Estat.

En declaracions a RNE, insisteix que han d'atendre les singularitats que es puguin presentar a determinats territoris "per les seves característiques, per raons històriques o per la seva orografia", segons ha esmentat.

La ministra s'ha expressat així després de ser preguntada sobre si el Govern està disposat a oferir un finançament singular a Catalunya a canvi del suport dels partits independentistes al líder del PSC, Salvador Illa, perquè sigui el nou president de la Generalitat.

En contra que Catalunya gestioni els seus impostos

En la mateixa línia, assenyala que aquestes qüestions esmentades tenen més a veure "amb l'especificitat d'una comunitat autònoma" que amb altres aspectes com quina és "la seu fiscal dels impostos compartits" o les competències que se'ls poden donar a les comunitats perquè guanyin més autonomia fiscal.

D'aquesta manera fa referència a les demandes de l'independentisme de recaptar i gestionar els seus propis impostos, amb una fórmula similar a la que actualment té el País Basc.

Montero assenyala a més que, en el que està treballant en aquest moment, és a la condonació del deute autonòmic per valor de 15.000 milions d'euros que el PSOE va pactar amb ERC a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, mitjançant el qual l'Administració General de l'Estat assumeix aquesta part del deute autonòmic.

Tot i que no ha volgut donar una data de quan es pot fer efectiu, ha insistit que aquesta mesura --que es va fer extensible a la resta de comunitats autònomes que volguessin acollir-s'hi-- serà positiu per a l'autonomia fiscal de cada territori, per poder sortir els mercats a buscar finançament en millors condicions.