El fiscal general manté una posició clara sobre l'amnistia de Puigdemont

per Redacció CatalunyaPress

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat aquest divendres un escrit en què defensa que cal aplicar la llei d'amnistia a la malversació que se li atribueix a l'expresident català Carles Puigdemont i altres líders del procés.

Així s'ha pronunciat en un decret, al qual ha tingut accés Europa Press, que signa després que dimecres rebés dels fiscals del 'procés' un informe en què s'oposaven a aplicar la norma a la malversació.

"Procedeix declarar amnistiades la totalitat de les conductes que van ser i són objecte d'aquests procediments, així com aixecar les mesures cautelars que pengen respecte d'algun dels encausats", advoca el fiscal general a l'escrit.

A més, García Ortiz crida l'atenció sobre el fet que els fiscals del Suprem "han anticipat el plantejament d'una discrepància" amb la postura de la Fiscalia General (article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal) "sense conèixer prèviament el contingut de la ordre o instrucció ni els arguments en què aquesta es fonamenta".

Els quatre fiscals del Tribunal Suprem es van mostrar en contra d'amnistiar aquest delicte a l'entendre que els encausats sí que van tenir ànim de lucre i que la seva actuació sí que va afectar els interessos financers de la Unió Europea.

En aquell informe, els fiscals Javier Saragossa, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno van avisar García Ortiz que si no estava d'acord amb aquest criteri i considerava que sí que s'ha d'aplicar la llei d'amnistia a aquests encausats hauria d'"ordenar-ho per escrit de manera motivada i fundada".

Els quatre signants van avançar que si el fiscal general plasmava per escrit que proposava aplicar l'amnistia a la malversació del 'procés', invocarien l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per elevar l'assumpte a la Junta de Fiscals perquè es pronunciïn sobre les dues postures. Cal recordar, però, que el fiscal general té el poder de fer valer el seu criteri després d'escoltar el conclave, tal com fixa l'Estatut.

Amb tot, els fiscals del 'procés' van apuntar que si García Ortiz --després de la Junta de Fiscals-- imposa que s'ha d'aplicar l'amnistia ells no signaran aquest decret, sinó que ho haurà de fer el mateix fiscal general o un altre fiscal que ell designi .

Encara que no veuen possible amnistiar la malversació del 'procés', els quatre fiscals sí que veuen viable aplicar la norma als delictes de desobediència i de desordres públics que se circumscriuen al procés independentista català.