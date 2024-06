La Fiscalia de l'AN demana l'amnistia per a Tsunami en no veure vulneració de DDHH

La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) ha demanat "declarar l'extinció de la responsabilitat penal" en aplicació de l'amnistia en la causa en què s'investiga Tsunami Democràtic per presumptes delictes de terrorisme al no apreciar "que els fets hagin, ni hipotèticament, causat de manera intencionada greus violacions dels drets humans".

En un informe de set pàgines, el fiscal Miguel Ángel Carballo assegura que "resulta manifest, sense necessitat d'esforç o desenvolupament intel·lectual, que els fets troben acomodament clar en l'àmbit d'aplicació de la llei esmentada, més coneguda com a Llei d'Amnistia" .

"Malgrat la qualificació mantinguda per l'instructor" Manuel García Castellón --que considera que es van cometre delictes de terrorisme-- i "contradita per la Fiscalia, "no s'aprecia que els fets hi hagin, ni hipotèticament, causat de forma intencionada greus violacions dels drets humans en particular els regulats a l'article 2 i 3 del Conveni per a la Protecció de Drets Humans i les Llibertats Fonamentals que es refereixen, com és sabut, al dret a la vida i al dret a no patir tortures ni tractes degradants" . El representant del Ministeri Públic sosté, a més, que "no concorren cap de les exclusions que preveu la llei".

"Ni tan sols de les que, hipotèticament, a efectes dialèctics, es podria plantejar la seva aplicació als fets objecte del procediment, tal com els va configurar l'instructor en l'únic acte d'imputació que consta al procediment", afegeix.

Segons el fiscal, "no consta la comissió d´actes dolosos per cap dels investigats que hagin causat mort, avortament, lesions al fetus o pèrdua d´una utilitat d´òrgan o membre sentit així com impotència, esterilitat o greu deformitat".

La mort del turista va ser fortuïta

"Com s'ha dit, la mort d'un turista a l'aeroport del Prat no té relació de causalitat amb la concentració convocada per Tsunami i, encara menys, pot ser imputada a títol de dol a cap dels investigats", afirma.

Carballo insisteix que no s'ha "acreditat nexe de causalitat amb l'activitat convocada per Tsunami i per descomptat no es podria atribuir en cap cas amb caràcter dolós, atesa l'absoluta imprevisibilitat de la mort" del turista francès mort.

El mateix cal dir, continua, "de les lesions patides per persones presents a l'aeroport o per policies lesionats en una manifestació no convocada directament per Tsunami en què, com declaren policies ferits, es van produir detencions dels organitzadors, (cap dels investigats), i sense que es pugui atribuir sota cap concepte la responsabilitat dolosa d'aquests fets ni tan sols qui hagués convocat la concentració".

I això és així, incideix, mentre que "no consta cap missatge ni incitació alguna inducció o provocació o causar lesions greus a cap persona, tot això sense perjudici que no consta acreditat en les actuacions cap lesió de les greus conseqüències que estableix l'esmentat article dexclusió de laplicació de la llei".

Termini per a les parts

Cal destacar que va ser el 11 de juny passat quan el jutge va demanar a la Fiscalia ia les parts personades que informessin en un termini màxim de 10 dies sobre la possibilitat d'aplicar la Llei d'Amnistia a la causa.

En aquesta causa García Castelló investiga el suposat paper de la plataforma independentista als disturbis que es van produir després de la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders del 'procés' separatista català l'octubre del 2019.

Hi ha investigats la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el cap de gabinet de l'expresident català Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigent d'ERC Marta Molina; l'empresari Oriol Soler; l'exsecretari d'organització d'ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; l'empresari Josep Campmajó; el considerat tresorer de 'Tsunami' Jaume Cabani; el dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra i el banquer Nicola Flavio Guilio.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat el seu informe un dia després que el Ministeri Públic demanés al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia al terrorisme que se li atribueix a l'expresident català Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagengsberg. fets que s'investiguen a l'Audiència Nacional relatius a 'Tsunami Democràtic'.

La Fiscalia va haver de presentar informe davant del Suprem perquè l'alt tribunal està càrrec de la peça relativa als aforats.