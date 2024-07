La Fiscalia del Suprem no recorrerà l'amnistia a Buch i a l'escorta de Puigdemont

per Redacció CatalunyaPress

La Fiscalia del Tribunal Suprem (TS) no recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d´amnistiar la malversació al´exconseller d´Interior del Govern Miquel Buch ial´escorta de l´expresident Carles Puigdemont --el mosso d´Esquadra Lluís Escolà --, malgrat que la Fiscalia de Catalunya havia anunciat un recurs.

Així ho han confirmat fonts fiscals que necessiten que el criteri del Ministeri Públic és el que es va fixar en una Junta de Fiscals el 18 de juny passat. Aquell dia, la majoria de la cúpula fiscal va avalar la postura defensada pel fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que advocava per aplicar la llei d'amnistia a la malversació, la desobediència i els desordres públics que s'atribueixen al procés.

Després d'aconseguir l'aval de la cúpula fiscal, García Ortiz va encarregar a la tinent fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde, i al fiscal de Sala en cap Penal de la Fiscalia del TS, Joaquín Sánchez-Covisa, que assumissin la causa del 'procés' ' del Suprem i que presentessin el seu informe amb el criteri fixat.

En aquest sentit, les fonts consultades recorden que la Fiscalia és una entitat jeràrquica i que, atès que els fiscals del Tribunal Suprem ja van presentar un informe en una causa en què van demanar que s'amnistissin el delicte de malversació als encausats i condemnats del ' procés', no és possible que des de la Fiscalia de Catalunya es pretengui recórrer davant el Suprem la decisió del TSJC d'aminstiar Buch i Escolà.

Les mateixes fonts insisteixen, a més, que l'única Fiscalia amb competència per recórrer en cassació davant del Suprem i és la del mateix Tribunal Suprem.

Va ser el 25 de juny passat quan el TSJC va acordar aministiar l'exconseller d'Interior i l'escorta de Puigdemont. Els magistrats van declarar extingida la seva responsabilitat penal "en quedar amnistiats els actes en virtut dels quals va ser declarada la seva responsabilitat criminal a la instància".

L'exconseller havia estat condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'Esquadra Lluís Escolà (condemnat a quatre anys) com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.