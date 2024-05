La Fiscalia Europea analitza si el cas de Begoña Gómez afecta els fons europeus

La Fiscalia Europea (EPPO) ha preguntat al jutge que va admetre la denúncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, si la causa que dirigeix afecta contractes subscrits amb fons europeus i ja analitza documentació del procediment per determinar si és competent per investigar.

En un decret del 26 d'abril, l'òrgan comunitari demana al Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid que l'informi dels fets i delictes que investiga i si en el procediment "estaria implicada la UTE Innova Next SLU-Escola de Negocis The Valley" .

Els fiscals europeus delegats Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez i Antonio Zárate assenyalen que la Fiscalia Europea "podria, si escau, arribar a exercir la seva competència" per investigar aquests contractes, pels quals sol·licita que li remeti la documentació oportuna.

En una providència, el jutge Juan Carlos Peinado respon a l'òrgan comunitari i li facilita còpia dels documents requerits, encara que no es pronuncia sobre la competència de la investigació quant als contractes amb fons europeus. Serà la pròpia Fiscalia Europea la que ho hagi de determinar.

L'instructor assenyala que en els fets que investiga consten "processos d'adjudicació de diferents contractes, per part de Red.es, entre d'altres a la UTE composta per les entitats 'Innova Next', 'SLU Escola de Negocis', i 'The Valley '.

La UCO descarta delicte a l'actuació de Begoña Gómez

D'altra banda, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha enviat un informe al jutge que estudia la denúncia del sindicat Manos Limpias contra Begoña Gómez, en què descarta que la vinculació d'aquesta amb l'exconseller delegat de Globalia Javier Hidalgo afavorís el rescat de l'aerolínia de la companyia per part de l'Estat.

També descarta que la seva intervenció decantés adjudicacions a empreses de l'empresari Juan Carlos Barrabés. A l'informe, els agents del Grup de Delinqüència Econòmica 3 indiquen que l'únic element que vincularia objectivament Begoña Gómez amb Globalia és el fet que va coincidir amb Hidalgo en dos esdeveniments que van tenir lloc el gener de 2020 en què participava la societat Wakalua --filial de Globalia--.

Els agents recorden que Wakalua està relacionada amb l'IE Africa Center de què era directora Begoña Gómez i que les dues entitats van signar un acord dies abans d'aquests dos esdeveniments. Però ressalta que "tampoc no es té constància que aquestes fites poguessin estar vinculades a la decisió ministerial de l'esmentat rescat" d'Air Europa.