La Fiscalia Europea reclama al jutge Peinado la investigació del 'cas Begoña'

La Fiscalia Europea ha reclamat al titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una part de la investigació oberta contra Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis. Es tracta de tot allò que afecta una UTE en què va participar una societat de l'empresari Juan Carlos Barrabés i que s'hauria fet amb adjudicacions públiques de Red.es finançades amb fons europeus.

Aquest moviment es produeix després que la setmana passada la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es personès a la seu de la societat pública Red.es per demanar informació amb contractes que va adjudicar Barrabés i que estan relacionats amb la investigació per ordre de la Fiscalia Europea (EPPO per les sigles en anglès).

Cal recordar que el 26 d'abril passat aquest òrgan comunitari es va interessar per la causa i va preguntar a Peinado, el jutge que va admetre a tràmit la denúncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, si el procediment afectava contractes subscrits amb fons europeus.

En aquest decret de 26 d'abril, a què va tenir accés Europa Press, l'EPPO va demanar al jutge que l'informés dels fets que investiga i que li precisés si en el procediment "estaria implicada la UTE Innova Next SLU-Escola de Negocis The Valley ", integrada per una societat propietat de l'empresari Juan Carlos Barrabés, a qui Manos Limpias assenyala com a beneficiari de les "recomanacions o avals" de Gómez.

Els fiscals delegats Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez i Antonio Zárate van assenyalar en aquest decret que la Fiscalia Europea "podria, si escau, arribar a exercir la seva competència" per investigar aquests contractes si així ho estimaven pertinent, i per això va sol·licitar al jutjat que us remet la documentació oportuna.

En una providència, el jutge de Madrid va contestar que en els fets que investiga constaven "processos d'adjudicació de diferents contractes, per part de Red.es, entre d'altres a l'UTE composta per les entitats 'Innova Next' --societat del Grupo Barrabés --, 'SLU Escola de Negocis', i 'The Valley'".

Davant la petició de l'EPPO, l'instructor va facilitar còpia dels documents requerits, encara que no es va pronunciar sobre la competència de la investigació quant als contractes amb fons europeus, ja que és la mateixa Fiscalia Europea la que ho havia de determinar, com així ha fet aquest ara.

Va reclamar expedients de Red.es

En el marc de les seves diligències de comprovació, la Fiscalia Europea va reclamar a Red.es els expedients complets sobre els tres contractes en qüestió, relatius a serveis de formació per a l'ocupació en l'economia digital --dos destinats a joves i un a persones aturades--.

A més, ha anunciat que, "una vegada identificats els projectes anteriors", hauria d'oficiar la Unitat d'Administració del Fons Social Europeu (UAFSE) perquè li remeti informació de si aquests contractes "havien estat finançats amb fons europeus i, si escau, si s'han certificat".

Des que la Fiscalia Europea dictés aquest decret, el jutge de Madrid que va admetre la denúncia ha ordenat diverses diligències: inclosa la citació com a investigada de la mateixa Begoña Gómez per al 5 de juliol i les declaracions com a testimonis de diversos càrrecs de Red.es per a el 16 de juny. També constava que ha obert una peça separada després de rebre un altre ofici de la Fiscalia Europea.

Ara, aquest nou decret d'avocació parcial que dicta la Fiscalia Europea perquè es transfereixi part del procediment pot afectar les compareixences programades. I això és així perquè un cop anunciada l'advocació, el jutge instructor perd la potestat sobre el que es queda l'EPPO i per tant no podria preguntar sobre aquests contractes ni als testimonis de Red.es citats per al 16 de juny ni a Begoña Gómez.

En una nota difosa per l'EPPO i recollida per aquesta agència de notícies s'afegeix que va ser el 3 de juny passat quan van rebre la informació provinent del jutge instructor, i només tres dies després, el 6 de juny van decidir assumir la competència.

La decisió de l'Audiència Provincial

En el marc d'aquesta causa que afecta la dona del president, també es va pronunciar l'Audiència Provincial de Madrid després del recurs d'apel·lació que va presentar la Fiscalia sol·licitant l'arxiu de les actuacions.

El 29 de maig passat, en concret, assenyalava que sí que hi ha "dades objectives suficients que legitimen l'inici de la investigació" pel que fa a les adjudicacions de l'Administració Pública a l'empresa Innova Next SLU de l'empresari Juan Carlos Barrabés.

El tribunal explicava que, de la documentació unida a la denúncia inicial de Manos Limpias, es desprèn que Innova Next SLU --de l'entramat empresarial de Barrabés-- va obtenir contractes amb Red.es "guanyant ofertes econòmiques més atractives" i que, " pel que sembla, la denunciada Begoña Gómez va recomanar la seva contractació per carta”.

Tot i això, sobre el que sosté la denúncia que Gómez hauria pogut intervenir en el rescat públic d'Air Europa gràcies a la seva suposada connexió amb l'exconseller delegat de la companyia Javier Hidalgo, la Sala asseverava que és "una simple conjectura" més enllà "de cridaneres coincidències temporals i personals".

I atès que només veia base pel que fa a les adjudicacions a Barrabés, li deia al jutge que s'havia de limitar a aquests fets i havia de donar "les ordres oportunes per força policial investigadora, atès el caràcter genèric de l'inicial ofici" que va emetre.

La denúncia de Mans Netes

Cal recordar que la denúncia de Manos Limpias va ser registrada pel seu president Miguel Bernad el 9 d'abril passat i hi sostenia que Begoña Gómez, "prevalent-se del seu estatus personal, esposa del president del Govern d'Espanya, ha recomanat o avalant per carta de recomanació amb la seva signatura a empresaris que es presentaven a licitacions públiques".

Des del sindicat asseguraven que un dels empresaris "beneficiats per aquestes recomanacions o avals" de Gómez és Carlos Barrabés, i que s'hi haurien adjudicat licitacions públiques per valor de 10 milions d'euros. "Aquest empresari a més va muntar el Màster de Transformació Social Competitiva de la denunciada", sostenien, i afegien que la càtedra de Begoña Gómez va fitxar a més aquest empresari com a professor associat.

D'altra banda, apuntaven que Víctor d'Aldama, que està investigat per l'Audiència Nacional com a presumpte aconseguidor del 'cas Koldo', era el contacte de Begoña Gómez a Globalia i va guanyar 6,67 milions abans que es negociés “el rescat”. ..) de la companyia" Air Europa --filial de Globalia--. A això suma que Air Europa "va pactar pagar 40.000 euros a l'any a l'IE Àfrica Center de la denunciada" i que l'acord de Globalia i l'Institut d'Empresa incloïa el lliurament de 15.000 euros a l'any en vols de primera classe per a Begoña Gómez i la seva equip.