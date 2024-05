La Fiscalia Europea sol·licita investigar la totalitat del 'cas Koldo'

per Redacció CatalunyaPress

La Fiscalia Europea ha anunciat aquest dijous la seva decisió d'assumir la investigació de tota la presumpta trama de corrupció en la compra de mascaretes durant el principi de la pandèmia, conegut com a 'cas Koldo' pel nom d'un assessor del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, inclosos els contractes adjudicats per les Canàries, les Balears i diversos ministeris.

"Una vegada rebuda la informació, després d'examinar-la detalladament, la Fiscalia Europea ha adoptat la decisió d'assumir la competència en aquest procediment i així investigar conjuntament la totalitat dels contractes adjudicats per les diferents administracions públiques a la mateixa empresa en un breu període de temps", indica el comunicat enviat per la Fiscalia europea (EPPO, per les sigles en anglès).

Fonts jurídiques expliquen que en cas que el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno no estigui conforme amb la decisió de la Fiscalia Europea d'assumir la totalitat del cas Koldo, es podrà plantejar un conflicte de competències que resoldrà el Tribunal Suprem.

Segons la informació remesa pel Govern a la Comissió Europea el març passat a requeriment de Brussel·les, el frau va afectar 17,8 milions d'euros de fons europeus, inclosos 14,7 milions d'euros procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i 3,1 milions més del Fons de Solidaritat.

Cas Koldo

El cas Koldo investiga una presumpta trama de corrupció relacionada amb cobraments il·legals en contractes de compra de màscares durant la pandèmia. La investigació ha involucrat el Govern de Pedro Sánchez després de la detenció de Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos.

Se sospita que García va cobrar milions d'euros en comissions irregulars. Arran d'això, el PSOE va obrir un expedient disciplinari a Ábalos, suspenent-lo cautelarment del partit, encara que l'exministre manté el seu escó al Grup Mixt.

La investigació va començar amb una denúncia del PP de Madrid davant la Fiscalia d'Anticorrupció el 10 de març del 2022. Aquesta denúncia, presentada pel diputat Alfonso Serrano, assenyala presumptes irregularitats en contractes d'emergència relacionats amb la COVID-19, gestionats per l'Administració Central de lEstat i el sector públic institucional.

El cas se situa en el context d'una altra investigació sobre la compra de mascaretes vinculada al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va ser arxivada per manca de proves.

L'operació Delorme, dirigida pel magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, investiga possibles delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i tràfic d'influències.