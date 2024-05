Els fiscals del Procés advoquen perquè no s'amnistiï la malversació

Els fiscals del Tribunal Suprem (TS) que van participar al judici del 'procés' han traslladat al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, la seva opinió sobre la llei d'amnistia aprovada aquest dijous al Congrés: no estan a favor de la seva aplicació en el cas dels delictes de malversació, però entenen que sí que es pot aplicar als de desobediència i desordres públics, segons fonts fiscals.

El criteri dels quatre fiscals del 'procés' afectaria l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a qui el Suprem va processar en rebel·lia per un presumpte delicte de malversació i un de desobediència. L'instructor Pablo Llarena està esperant prendre-li declaració indagatòria per poder avançar cap a judici. Té una ordre de detenció nacional, però l'euroordre està desactivada.

En la mateixa situació hi ha els exconsellers residents a l'estranger Toni Comín i Lluís Puig, que també van ser processats en rebel·lia per delictes de malversació i desobediència i tenen ordres nacionals de detenció actives.

Aquest criteri també afectaria el cas de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, condemnat per malversació --encara que se li indultés la presó continua inhabilitat--; i el dels exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, tots amb inhabilitacions vigents per malversació després que el Govern els indultés la pena de presó el 2021.

La llei d'amnistia busca exonerar actes tipificats com a delictes d'usurpació de funcions públiques o de malversació -quan no hi hagi enriquiment- en el marc de l'independentisme català. Els fiscals del 'procés' no veuen viable la seva aplicació.

La postura dels fiscals coincideix amb la del Suprem, que --en revisar el cas del 'procés' després de la reforma del Codi Penal per la qual es va modificar la malversació-- ja va revisar el concepte d'ànim de lucre i va insistir que " mai no podrà entendre's que l'actuació dels condemnats estigués "absent" del dit ànim.

Reunió demà amb fiscals catalans

Les fonts consultades han precisat que els fiscals Javier Saragossa, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno han comunicat al cap del Ministeri Públic el seu criteri en el marc de la reunió celebrada aquest mateix dimecres.

Els quatre s'han mostrat també en contra que l'amnistia comporti com a primer pas l'alçament de les mesures cautelars i ordres de detenció.

García Ortiz havia convocat la trobada els quatre fiscals del 'procés', els dos fiscals caps de secció del Penal del Suprem i el fiscal del Tribunal Constitucional. Està previst que demà divendres es reuneixi amb els fiscals superiors de Catalunya.

Segons les fonts consultades, a la reunió s'han abordat els camins processals per a l'aplicació de la llei en totes les causes que afecta.

Aplicació de la llei

La norma fixa que els tribunals han d'aplicar l'amnistia en un termini màxim de dos mesos. El Tribunal Suprem i els jutjats i tribunals de Catalunya són els que acumulen la majoria de causes relatives al procés independentista.

Al Constitucional, per la seva banda, es preveu que es presentin qüestions d'inconstitucionalitat --per part dels jutges en casos de dubtes sobre la legalitat de la llei-- o recursos d'inconstitucionalitat --almenys de la mà del PP, que ja ha anunciat la seva intenció d'acudir a la cort de garanties--.

Sobre aquest extrem, fonts jurídiques recorden que el previsible és que abans d'adoptar qualsevol decisió els tribunals consultin les parts del procediment, inclosa la mateixa Fiscalia. Per això és important que al Ministeri Públic es fixi un criteri sobre l'aplicació del text legal.