Fixen la data en què el Congrés aprovarà definitivament la Llei d'Amnistia

per Helena Celma

La Junta de Portaveus del Congrés ha fixat per dijous de la setmana que ve, dia 30 de maig, l'últim debat sobre la proposició de Llei d'Amnistia, que va ser vetada pel Senat la setmana passada, segons han informat fonts parlamentàries.

Per aixecar aquest veto i poder enviar la llei al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el PSOE, Sumar i els seus socis parlamentaris han de reunir un mínim de 176 vots.

Aquesta norma per amnistiar els implicats en el procés independentista català va néixer dels pactes que el PSOE va segellar amb ERC i Junts a canvi del seu suport a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

La iniciativa, l'aplicació de la qual ara queda en mans dels tribunals, va ser registrada en solitari pel Grup Socialista el 13 de novembre de l'any passat i, encara que formalment s'ha tramitat pel procediment d'urgència, no veurà la llum fins a més de sis mesos després.

Accidentada tramitació d''urgència'

Durant la seva tramitació al Congrés el text va patir diverses modificacions en virtut dels acords que els socialistes van anar aconseguint amb els independentistes catalans i que van anar rebent el suport de la resta de socis parlamentaris.

Després de la seva primera fase de debat a la Comissió de Justícia, el text va ser elevat al Ple el 30 de gener, però el vot en contra de Junts va impedir que s'enviés al Senat.

Els de Carles Puigdemont van forçar la tornada a la comissió davant la negativa del PSOE a acceptar les seves esmenes sobre els delictes de terrorisme i traïció i van haver de buscar un nou pacte.

L'acord final al Congrés es va enlluernar al Ple del 14 de març i la llei es va enviar al Senat. El PP va utilitzar la majoria absoluta a la Cambra Alta per impulsar una modificació reglamentària que li va permetre 'retenir' allà la norma dos mesos, el màxim fixat per la Constitució, malgrat tramitar-se pel procediment d'urgència.

Amagament de conflicte d'atribucions

A més, el Senat va iniciar els tràmits per plantejar un conflicte inèdit d'atribucions contra el Congrés per considerar que llei suposava una reforma constitucional encoberta, tot i que finalment els 'populars' han desistit de portar l'assumpte al Tribunal Constitucional.

Així les coses, la setmana passada, el Ple del Senat va vetar la llei i la va tornar al Congrés sense incloure-hi modificacions. Aquest dimarts la Junta de Portaveus ha fixat per al 30 de maig el seu darrer debat i la seva aprovació definitiva, i això requereix reunir la majoria absoluta del Congrés, com a mínim 176 vots, per aixecar el veto del Senat.