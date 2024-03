Forta baralla entre Salvador Illa i Jordi Turull per l'amnistia

L'exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha criticat aquest dimarts les declaracions del primer secretari del PSC, Salvador Illa, pel que fa a l'amnistia. El líder del PSC ha al·legat que "no és per ajudar Puigdemont, sinó per ajudar Catalunya". En una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Illa també ha afirmat que els pressupostos no tenen com a objectiu "salvar Aragonès, sinó salvar Catalunya", afegint que el projecte que es discutirà al congrés del partit aquesta setmana serà “de país i no de partit”. En resposta, Turull ha replicat en una publicació a Twitter: "Això no t'ho creus ni tu".

Segons el secretari general de Junts, qualsevol proposta significativa per millorar l'autogovern, el finançament o posar fi a la repressió a Catalunya sempre ha rebut un “no” per part de Salvador Illa. Per tant, Turull ha assenyalat que només quan el PSOE es veu obligat a cedir és quan Illa dóna un "sí servil".

Durant una entrevista amb Salvador Illa, líder de l'oposició, va defensar l'amnistia com un "exemple de política pragmàtica" i una "bona solució que requereix coratge". En abordar els canvis necessaris per obtenir l'aval definitiu de Junts, Illa ha explicat que era fonamental "comptar amb prou suports al Congrés per garantir solidesa jurídica i passar el filtre del Tribunal Constitucional i el TJUE". A més, ha subratllat que un dels objectius primordials de la llei és facilitar el retorn dels exiliats, afirmant: "L'amnistia pretén girar full perquè tothom pugui tornar i Catalunya pugui recuperar la normalitat social, política i institucional".

Un altre tema tractat amb el dirigent socialista va ser la possibilitat que Carles Puigdemont sigui el seu rival electoral als propers comicis al Parlament de Catalunya. Salvador Illa ha expressat que no té "cap inconvenient que tothom que vulgui faci política sempre que sigui dins del marc de convivència establert". El líder del PSC ha afegit que no busca "guanyar el partit de futbol perquè els altres no puguin alinear qui volen al camp de joc".