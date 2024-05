Francina Armengol, citada a la comissió d'investigació del Senat del cas Koldo

El PP ha fet ús de la seva majoria absoluta al Senat per cridar a comparèixer la setmana que ve, en plena campanya de les eleccions europees, la presidenta del Congrés i expresidenta balear, Francina Armengol, a la comissió d'investigació de la Cambra Alta sobre les ramificacions del 'cas Koldo', tot i que encara no ha fixat el dia concret.

Els d'Alberto Núñez Feijóo han accelerat la compareixença d'Armengol al Senat perquè consideren que "va mentir" a la comissió anàloga del Congrés que investiga els contractes de material sanitari durant la pandèmia.

La Mesa de la comissió d'investigació del Senat es reunirà aquest dimecres 29 de maig i fixarà la data de noves compareixences, entre elles la de Francina Armengol per a la setmana que ve, encara que els populars encara no han detallat el dia concret que l'anomenaran, encara que ambdues Cambres tenen sessió plenària tant dimarts com dimecres.

La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha assegurat que Armengol "haurà de retre comptes al Senat per aclarir les múltiples versions que ha donat sobre la seva gestió i totes les mentides que hi ha abocat".

"Mentir en una comissió d'investigació és un delicte, i Armengol ho va poder cometre per partida doble en afirmar que va ser el seu Govern qui va iniciar la reclamació per unes màscares que anteriorment havien avalat. A les compareixences d'aquest dilluns, Marga Prohens, Antònia Maria Estarellas i Javier Ureña han desmuntat també aquesta mentida", sostenen des de Gènova.

Segona compareixença

Armengol va comparèixer a la comissió del Congrés sobre material sanitari el 13 de maig passat, des d'on va admetre que coneixia Koldo García Izaguirre com a assessor del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, i encara que no recordava totes les seves comunicacions de fa quatre anys, sí que va negar "amb total seguretat i rotunditat" que parlés amb ell de la contractació de cap empresa.

Aquell mateix dia al matí, el que va ser director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino havia reconegut davant la comissió que l'abril del 2020 el Ministeri de Transports els va passar el contacte de Koldo García Izaguirre i que va ser el llavors assessor de José Luis Ábalos qui el va trucar i el va posar en contacte amb l'empresa Soluciones de Gestió per a la compra de mascaretes per valor de 3,7 milions d'euros.

A la seva exposició inicial, Armengol va explicar que es va comunicar durant tota la pandèmia amb diferents membres del Govern central, entre els quals hi havia ministres com José Luis Ábalos per abordar la situació de transport de les illes, la ministra Yolanda Díaz per als ERTEs o la vicepresidenta Nadia Calviño per a les ajudes a les empreses.

"Però vull ser sincera, no recordo totes les comunicacions de fa quatre anys. I per això no descarto que entre aquestes persones hi hagués el senyor García. El que els puc descartar, amb total seguretat i amb total rotunditat, és que parlés amb aquest senyor de la contractació de cap empresa. I ho puc dir amb tota rotunditat, perquè jo no ho he fet mai, amb ell ni amb ningú", va sostenir Armengol en relació amb el contracte de màscares amb Solucions de Gestió.