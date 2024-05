Francina Armengol, una de les citades per la comissió del Congrés sobre màscares

La comissió del Congrés que investiga els contractes d'emergència per a la compra de material sanitari a pandèmia ha citat per a aquest dilluns la presidenta de la Cambra Baixa i expresidenta de les Balears, Francina Armengol, i dos ex alts càrrecs d'aquell Executiu regional, que va pagar 1,4 milions d'euros a Soluciones de Gestió --l'empresa de la 'trama Koldo'-- per les màscares.

Segons ha informat el president de la comissió, el socialista Alejandro Soler Mur, la Mesa d'aquest òrgan ha acordat arrencar aquestes tres compareixences sobre els contractes adjudicats pel Govern balear a dos quarts de dotze del matí amb Manuel Palomino, que va ser director del Servei de Salut de les illes (IB-Salut) durant la pandèmia.

Ja en sessió vespertina, a les tres de la tarda, es procedirà a l'interrogatori de l'actual portaveu del PSOE al Parlament Balear, Iago Negueruela, que va ser conseller de Treball, Comerç i Indústria dels Governs d'Armengol, entre el 2015 i el 2023.

La compareixença de la presidenta del Congrés s'ha fixat per a les sis de la tarda. En una compareixença pública el mes de març passat, Armengol va negar haver rebut "ordres" o "pressions" de la trama Koldo per adquirir material o reclamar-ne la devolució, encara que no va aclarir qui del Ministeri de Foment els va aconsellar contractar amb Solucions de gestió.

Armengol sempre ha mantingut que totes les ofertes que els arribaven per a la venda de material durant la pandèmia es passaven als tècnics del Servei Balear de Salut, que eren els que revisaven preus i materials i decidia si contractaven o no.

El PP, que va arribar a demanar la dimissió d'Armengol com a presidenta de la Cambra per considerar-la possible "col·laboradora necessària" de la 'trama Koldo', ha votat en contra de la seva compareixença davant la comissió de dimarts que ve, segons han explicat fonts parlamentàries.

Per part seva, l'exministre de Transports José Luis Ábalos ha comparegut aquest dilluns davant la comissió del Senat i ha argumentat que va encarregar tot l'assumpte de les contractacions per a la compra de material sanitari en pandèmia al sotssecretari del ministeri, Jesús Manuel Gómez García.