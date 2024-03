On és Gabriel Rufián? La raó de la seva desaparició

El portaveu d'ERC al Congrés està desaparegut. Gabriel Rufián, que durant anys ha estat l'home fort dels republicans a la Cambra Baixa per la seva dialèctica ràpida, fa temps que no és l'elegit per pujar a la tribuna de l'hemicicle. La seva absència ja és evident i alguns usuaris a les xarxes socials es pregunten què passen amb l''estrella' d'ERC. Fins i tot el mateix Rufián ha fet retuit a un usuari: “Algú em pot dir què li passa i on és Gabriel Rufián”? També s'ha fet ressò d'una piulada on comparen la seva desaparició amb la de Kate Middelton.

Tot i això, sembla que, en aquesta ocasió, la desaparició del diputat no es deu a motius foscos tal com han especulat alguns mitjans com The Objective. És més, és degut a una molt bona notícia: Rufián va ser pare el 22 de gener d'aquest any i, com a fidel defensor del repartiment de les cures, ha agafat la baixa per paternitat. I segons la llei, li toca com a mínim "sis setmanes de baixa ininterrompudes obligatòries i que s'hauran de gaudir a jornada completa immediatament després del part". Després, pot disposar de “10 setmanes voluntàries que podran gaudir a jornada completa o parcial”.

La mare del fill de Rufián és la cap de premsa del Partit Nacionalista Basc al Congrés, Marta Pagola. Segons han publicat diversos mitjans, la parella ha acordat que el nen, a qui han anomenat Leo, porti el cognom de la mare en primer lloc. És el segon fill del polític català. El primer, d'onze anys, és fruit del primer matrimoni amb Mireia Varela.

Mentre segueixi de baixa, els seguidors de Rufián s'hauran d'acostumar a saber del seu parer polític a través de Twitter. Es pronuncia poc amb les seves pròpies paraules, però deixa clar el seu parer a cada moment a base de retuits. Tornarà per a la campanya electoral del 12M a Catalunya?