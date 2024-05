Gamarra acusa Sánchez d'exercici de degeneració democràtica

La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha afirmat aquest dimecres a Logronyo que Pedro Sánchez està fent "un exercici de degeneració democràtica" per "evitar ser controlat per contrapoders com són els jutges, l'oposició i els mitjans de comunicació lliures", davant del que ha defensat la citació a donar explicacions al Congrés que els populars han fet al president del Govern, i l'alternativa del PP per a una "veritable regeneració".

En una visita que ha realitzat aquest matí al Festival d'Arquitectura Concèntric, que avui finalitza a la capital de La Rioja, Gamarra ha apuntat que "hem viscut un recés espiritual, per dir-ho d'alguna manera, de Pedro Sánchez durant cinc dies i quan ha arribat el moment de posar-se davant els espanyols, el que hem trobat és un president del Govern que no assumia cap mena de responsabilitats i seguia sense donar cap mena d'explicacions als problemes que l'acorralen”.

"Quan va tornar a aparèixer -ha continuat la dirigent del PP- els problemes dels espanyols hi eren i seguien allà. Ell només parla d'un problema que ell imagina, unes persecucions que ell diu que pateix, però la realitat de Pedro Sánchez és que té un problema personal, que és un problema polític i judicial. Però mentre ell es preocupa només d'això, de com fugir d'aquest problema, els espanyols hi tenen tots els problemes”.

Així, segons ell, "el que fa Pedro Sánchez amb aquest gran engany és que vol convertir 48 milions d'espanyols en protagonistes secundaris de la realitat del nostre país".

Per contra, ha fet referència a dades del creixement de l'atur i la destrucció d'ocupació, les dades de l'última setmana de la inflació, com continuen pujant els preus i la gent no arriba a final de mes, com seguim pagant els espanyols. més IRPF i no s'ajusta a l'increment del cost de la vida, per tant hi ha més pressió fiscal, segueixen els problemes als joves per accedir a un habitatge i així podríem anar sumant”.

"Veiem -ha afegit- com cada dia hi ha més famílies espanyoles que tenen tots els seus membres a l'atur o com la cistella de la compra dels espanyols ja té un 10% d'espanyols que ni tan sols poden menjar proteïnes dos dies a la setmana. Aquests són els problemes dels espanyols, dels quals Pedro Sánchez no ha reflexionat sembla que res durant els cinc últims dies El que diem als espanyols és que per al Partit Popular ells són els protagonistes i que hi ha una altra política. possible, la política que busqui solucions, és en el que treballem i és per al que estem i per al que estarem”.

En paraules de Gamarra, "abans de tot aquest exercici, aquest gran engany que el que porta al darrere és un exercici de degeneració democràtica per part de Pedro Sánchez per evitar ser controlat per aquells que en una democràcia han de controlar-lo, és a dir, els contrapoders, el poder judicial, és clar l'oposició i una premsa lliure".

Davant de tot això, ha considerat que "Alberto Núñez Feijóo ja té una alternativa que ha plantejat, i és la regeneració democràtica de veritat, que passa per demanar la compareixença del president del Govern al Congrés perquè doni explicacions a tots els espanyols, a tots els espanyols sobre allò sobre el que encara no ha donat ni una sola resposta i pretén fugir i sobretot també perquè concreti quins són aquests plans amb què vol atacar la independència del poder judicial i vol atacar també la llibertat de premsa a el nostre país".

"A Espanya, amb els nostres pilars de l'Estat de Dret no tenim cap mena de problema. El problema el té Pedro Sánchez amb els pilars de l'Estat de Dret al nostre país. Aquests que tenen l'obligació i la responsabilitat de controlar-lo i que seguirem defensant. Un, que comparegui. Dos, la no utilització del que deuen ser institucions independents com pot ser el CIS, com pot ser Radio Televisió Espanyola i tantes i tantes institucions que està colonitzant", ha assegurat.

A més, ha ressenyat la necessitat d'"impulsar un pla de regeneració institucional al nostre país, aquest que ja coneixen tots els espanyols i que cal reforçar, i per descomptat farem una crida a la societat espanyola que no es quedi ni quieta ni callada , com no es quedarà quiet ni callat el Partit Popular ni Alberto Núñez Feijóo".

Sobre els bulls, Gamarra ha afirmat que “darrere de tota aquesta pantalla que ha generat Pedro Sánchez durant aquests cinc darrers dies, hi ha un intent de victimitzar-se i dir que està sent perseguit i convertir-se en perseguidor, perseguidor de la premsa lliure, perseguidor del Poder Judicial, perseguidor de l'oposició".

Per tant, ha dit, "una qüestió és que calgui combatre els bulls en el marc, que calgui fer-ho, i una altra cosa és que tot allò que incomoda Pedro Sánchez o que no li agrada perquè es refereix a les seves conductes, als seus entorns, al seu partit o al seu govern, sigui una mica, i no”.

A més, ha criticat que "per a mentides, les del mateix president, que hem vist com ha manipulat frases que no ha dit el president Feijóo i que està utilitzant-les una vegada i una altra en referència a la seva dona a qui posa com a escut, estem esperant al fet que desmenteixi o demani disculpes per les mentides i els bulls que ell mateix està utilitzant durant les últimes 48 hores".

"Per tant -ha afegit-, el primer que ha de fer és, si realment és un exercici de bona fe, cosa que jo crec que a hores d'ara ja tothom posa en dubte, que és única i exclusivament una estratègia electoral utilitzant una estratègia sentimental, ja que evidentment no hauria d'estar mentint ell”.

Ha apel·lat la responsable popular a "la possibilitat d'impulsar més transparència en la informació i les activitats que afecten l'entorn del president del Govern una cosa que ja s'impulsa a l'àmbit europeu i que es pot impulsar també a Espanya". Però, ha avisat, "no ens oblidem el conflicte d'interessos que ja existeix al nostre país i del que estem parlant i del que no n'adona Sánchez i que l'afecta directament a ell és la situació de conflicte d'interessos que es ha pogut produir per les activitats que ha desenvolupat el seu entorn”.

"Hi ha hagut altres parelles del president del govern al nostre país i és una qüestió d´actuar d´una manera coherent i una manera evidentment segons les regles del sentit comú i de la protecció del que ha de ser el conflicte d´interessos entre qui està al capdavant del país i les activitats o els interessos que poden tenir tot el seu entorn. El que hem plantejat és la possibilitat de regular la transparència que hi ha d'haver en relació amb les activitats de l'entorn del president del Govern o del Govern en conjunt.