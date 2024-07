Gamarra aplaudeix que el TS rebutgi amnistiar la malversació

per Redacció CatalunyaPress

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha qualificat aquest dilluns de "bona notícia" que el Tribunal Suprem rebutgi amnistiar la malversació del 'procés' i mantingui l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont. Segons ha recalcat, "l'Estat de dret és més fort que qualsevol Govern" i aquesta decisió confirma el seu "normal funcionament" en una democràcia com l'espanyola.

Així s'ha pronunciat després que els magistrats que van jutjar el 'procés' al TS hagin rebutjat amnistiar la malversació a l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras ia la resta de condemnats per l'1-O en considerar que sí que van obtenir un benefici personal i que van afectar els interessos financers de la Unió Europea. El jutge instructor, Pablo Llarena, també ha rebutjat perdonar la malversació a Puigdemont i ha acordat mantenir el seu ordre nacional de detenció.

En declaracions als mitjans a Salamanca, després de la signatura de l'acord per a una EBAU comuna el 2025 que han subscrit les comunitats del PP, Gamarra ha indicat que el PP ha dit des del primer moment que la llei d'amnistia és "una llei inconstitucional" i "immoral" que "atempta contra la igualtat de tots els espanyols", però ha recalcat que també ha subratllat que "l'objectiu que pretenia el Govern d'Espanya i que havia pactat amb els independentistes era de molt difícil aplicació".

"I això és el que està succeint. Al final els jutges apliquen les lleis d'acord amb l'ordenament jurídic espanyol i d'acord amb l'ordenament jurídic europeu, no en base als interessos ia les interpretacions que vulgui Pedro Sánchez per garantir el Govern i poder complir els seus compromisos amb els independentistes i amb els seus socis de govern", ha emfatitzat.

"NORMAL FUNCIONAMENT DE L'ESTAT DE DRET A ESPANYA"

En aquest sentit, Gamarra ha assenyalat que el que estan veient és "el funcionament normal d'un Estat de Dret" en una democràcia com l'espanyola, "on els jutges han d'aplicar l'ordenament jurídic en el marc de l'ordenament i la legislació espanyola i també en el marc de la legislació europea”.

A més, la 'número dos' d'Alberto Núñez Feijóo ha recordat que, durant el debat de la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia, el PP ja va advertir que tenia "una mala notícia per als independentistes" perquè el Codi Penal "seguia vigent", malgrat l'acord a la llei d'amnistia del PSOE amb els seus socis parlamentaris.

En ser preguntada quines conseqüències tindrà aquesta decisió del Suprem i creu que una conseqüència pot ser anar a repetició de les catalanes, Gamarra ha indicat que "l'única conseqüència que té és la demostració que a Espanya l'Estat de Dret és més fort que qualsevol Govern".

VEU A LA DECISIÓ DEL SUPREM UNA "BONA NOTÍCIA" PER ALS ESPANYOLS

En aquest sentit, ha indicat que "ningú no pot pervertir o intentar controlar l'Estat i els instruments de l'Estat en benefici propi", atès que "les lleis, el Poder Judicial i l'Estat de Dret tenen fortalesa" i això "està per sobre de els governants".

"Crec que això és una bona notícia per als espanyols que poden veure com les institucions de l'Estat de Dret funcionen per sobre d'un govern dolent", ha declarat Gamarra als mitjans de comunicació.

TORNA A DEMANAR LA DIMISSIÓ DEL FISCAL GENERAL DE L'ESTAT

Després de ser preguntada pel suport del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, la secretària general del PP ha tornat a demandar la seva sortida del Ministeri Públic.

En aquest sentit, ha assenyalat que el PP ha estat "molt contundent" en aquest assumpte, al·ludint a la seva petició reiterada que dimiteixi. "Al fiscal general de l'Estat fa temps que li està sobrant el temps a la Fiscalia", ha asseverat.

Aquest dilluns, en una entrevista a la cadena Ser, Sánchez ha mostrat el seu suport a García Ortiz assegurant que no ha de dimitir si és imputat per la suposada filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i qualificant com a "indecent" que el PP estigui polititzant la justícia.

"El fiscal general de l´Estat té tot el suport del Govern d´Espanya", ha assegurat.