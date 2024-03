García Castellón critica que dos investigats posin en judici la seva imparcialitat

per Redacció CatalunyaPress

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, encarregat d'investigar la plataforma independentista Tsunami Democràtic, ha criticat que dos imputats en la causa pretenguin "posar en dubte" la seva "imparcialitat sobre la base d'una hipotètica infracció" a l'hora de assumir la instrucció del cas.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 s'ha expressat així en una interlocutòria, recollida per Europa Press , en què dóna resposta a un escrit en què l'empresari Oriol Soler i el directiu d'Òmnium Cultural Oleguer Serra (tots dos investigats) li acusaven de liderar una "investigació general contra l'independentisme" i d'assumir la competència per investigar Tsunami quan no li correspondria.

El lletrat Benet Salellas, en concret, explicava que aquest cas es va iniciar per una sol·licitud de la Secció d'Informació de la Guàrdia Civil a Catalunya tramitada el 2019. Després que el Jutjat de García Castelló acceptés aquesta petició, es va crear una peça separada que no hauria estat remesa al Jutjat de Guàrdia ni tampoc a repartiment, sinó que es va quedar al Central d'Instrucció Número 6.

García Castellón assegura que, "si s'hagués produït, aquesta infracció de les normes de repartiment vindria a apuntalar la sospita del sol·licitant que aquesta investigació té un caràcter prospectiu i que el seu objecte no és altre que el d'assetjar els investigats en ella per la seva ideologia política”.

"S'al·ludix, en suma, a una mena de maniobres pel que fa a les normes de repartiment d'assumptes conduent a una eventual afectació de la imparcialitat de l'instructor, que a més vindria a disposar d'elements en què basar les seves resolucions que romandrien secrets per a les defenses dels investigats, amb vulneració del dret de defensa", apunta.