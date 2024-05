Garriga celebra que Vox es consolidi a Catalunya i augura una oposició més dura

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha celebrat que el partit "es consolidi com una força política a Catalunya" i ha augurat una oposició més dura per als propers quatre anys.

Ho ha dit aquest diumenge cap a les 22.45 hores amb el president del partit, Santiago Abascal, des de la seu electoral de Vox a Barcelona.

"Aquests tres anys d'oposició al Parlament al separatisme i al socialisme no tenen res a veure amb els quatre anys que liderarem a partir d'ara", ha afegit.

Garriga ha detallat que Vox és "una força política que no només es consolida en vots, sinó que incrementa més d'un milió" i ha recordat que aquestes són les segones eleccions a què es presenten.

"Hem trencat les enquestes"

Ha valorat que han millorat les expectatives: "Fa poques setmanes n'hi havia molts que insistien que Vox trauria sis, set diputats i una vegada més hem trencat totes les enquestes i estem amb 11 diputats".

Ha assegurat que no defraudarà els seus votants i que parlarà del "creixent" islamisme, de la inseguretat, de la destrucció de llocs de treball i de la manca de prosperitat que han provocat els partits independentistes.

Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, ha celebrat els 11 escons que ha aconseguit mantenir el seu partit a Catalunya després de les eleccions: “Això de matar Vox no serà tan fàcil”.

"Sense que els resultats siguin excel·lents per a Espanya, s'obre un raig d'esperança per a Espanya: el separatisme ha baixat i Vox s'ha consolidat a Catalunya", ha afegit.

Ha valorat que aquest raig d´esperança "es veu molt atenuat tenint en compte que el PSC s´ha comportat des de fa dècades a Catalunya com un partit separatista més".

"No ens oblidem d'això i, per tant, no contribuirem aquesta nit a enganyar els espanyols sobre les perspectives de futur", ha dit en referència a un possible pacte amb el PSC, que ha guanyat les eleccions catalanes.