Garriga culpa el PSC de ''la falta de llibertat'' a Catalunya

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha culpat aquest dissabte el PSC de "la manca de llibertat" a Catalunya i ha avisat que el partit plantarà cara, textualment, als carrers de l'amnistia.

"El PSC és part del problema, el PSC serà el principal obstacle perquè Catalunya no abandoni aquest camí de falta de llibertat, de totalitarisme separatista i que avui, a les nostres escoles, no tinguem llibertat educativa", ha reivindicat en un acte a Tarragona, juntament amb la número 4 a les europees, Mireia Borrás, i el candidat a les catalanes per Tarragona, Sergio Macián.

També ha assegurat que des de Vox no els tremolarà el pols per desafiar la Llei d'Amnistia aprovada aquest dijous, com segons ell no els va passar el 2017: "Els vam asseure a la banqueta dels acusats i van entrar a la presó."

"No ens va tremolar el pols el 2017, no dubteu que no ens tremolarà el pols ara per plantar-los cara als carrers", ha afegit. Ha afirmat que continuaran protagonitzant una resposta institucional que ja estan "liderant des d'aquests governs regionals".