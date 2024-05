Garriga descarta que Vox pugui donar suport a Illa: ''És una cara més del separatisme''

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha rebutjat aquest dilluns 13 de maig que el seu partit pugui donar suport a una eventual investidura del candidat del PSC, Salvador Illa, a qui ha equiparat amb els partits independentistes. "És una cara més del separatisme d'ERC i Junts", ha dit.

En una roda de premsa per valorar els comicis del 12M, que han atorgat a Vox 11 diputats, els mateixos que el 2021, Garriga ha remarcat que no donaran suport a una investidura d'un candidat que no garanteixi donar l'opció d'una escolarització en castellà, baixar impostos, reduir la inseguretat i controlar la immigració.

Garriga ha subratllat que el projecte polític de Vox és de llarg termini: "Volem construir una alternativa que som conscients que requerirà molts anys de feina, però no renunciarem a recórrer-los", ha puntualitzat.

També ha criticat que el PSC "està al costat permanentment dels delinqüents, sigui de la forma de Junts o de la immigració il·legal o dels delinqüents de carrer".

Es felicita pels resultats

Preguntat sobre la valoració dels resultats de Vox aquest diumenge, Garriga ha remarcat que, encara que igualen en diputats alhora que altres partits augmenten en suports, les xifres són positives perquè, assegura, el partit ha obtingut els millors resultats de la seva història, creixent en vots i en percentatge.

"Vox es consolida com a formació política a Catalunya i, per descomptat, a tot Espanya. Nosaltres no deixem de créixer, elecció després d'elecció", ha assegurat, remarcant que la majoria de les enquestes insistien, diu, en un retrocés de la formació.

Tot i que el PP ha multiplicat els seus resultats fins als 15 diputats, avançant Vox, Garriga ha matisat que la seva formació no s'havia proposat com a objectiu quedar per sobre dels populars, i ha afegit que els dos partits es dirigeixen a electorats diferents i que "cal oblidar-se dels vasos comunicants" entre tots dos.