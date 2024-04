Garriga descarta votar Illa perquè no governin ERC-Junts

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Vox a la Presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha descartat recolzar el PSC després del 12 de maig per evitar un Govern independentista d'ERC i Junts: "No faria mai 'un Collboni', ni un Puigdemont ni un Illa. Jo faria un Ignacio Garriga, que és ser coherent, és defensar els interessos dels catalans”.

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press en preguntar-li si podria repetir el moviment que va fer el PP a l'Ajuntament de Barcelona, on es va abstenir per investir com a alcalde el socialista Jaume Collboni i evitar així que governés l'independentisme, i ha reconegut que li preocupa que els populars repeteixin aquesta estratègia.

"Em preocupa que a la campanya electoral quedi molt clar quines són les postures de cada formació política. Hem conegut com el senyor Feijóo deia que estava disposat a recolzar el PNB i recolzar el PSC si les majories els donaven oportunitat per fer-ho", després d'això que ha instat les forces polítiques a dir què faran després del 12M.

Garriga ha cridat els populars a dir "alt i clar si estan disposats a recolzar els responsables de la immersió lingüística, els responsables dels indults, de les amnisties i de la modificació del Codi Penal", i ha assegurat que Vox serà coherent amb allò que diu en campanya electoral i allò que fa després de les eleccions.

Un projecte diferent de PP i Cs

Sobre les seves perspectives electorals, el secretari general de Vox ha afirmat que preveuen incrementar vots perquè han demostrat ser útils per als catalans: “Vox serà la gran sorpresa del 12 de maig, perquè estem traslladant aquest missatge clar. El 12 de maig hi ha de sortir en defensa pròpia, en defensa de Catalunya”.

Garriga ha sostingut que Vox té un projecte diferent del de PP i Cs, i considera que el PSC no és un partit constitucionalista, sinó "el nou partit separatista català", ja que ha donat suport a l'amnistia a canvi de, al seu parer, mantenir-se al poder, en al·lusió a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

"Res en comú" amb Aliança Catalana

També ha indicat que el seu partit no té "res en comú" amb Aliança Catalana i que no tem que li pugui restar vots a les eleccions catalanes.

A més, creu que Aliança es disputarà votants amb l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont: "Estan barallant-se a veure qui és més separatista ia veure qui insulta més els espanyols".

Denúncia a Antifrau

Preguntat per la denúncia contra ell davant l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) de la diputada de Vox Isabel Lázaro per fer servir presumptament diners públics del Parlament per a despeses personals, ha respost que "és una campanya més d'aquelles que intenten silenciar el missatge polític de Vox" i que els comptes del grup parlamentari estan auditats.

"No ens han recriminat mai ni ens han plantejat la modificació de qualsevol tipus d'error. Si ho haguessin fet, per descomptat que ho hauríem corregit", i ha reiterat que les despeses estan perfectament justificades, que es tracta d'una campanya de calúmnies -- textualment-- i que està molt tranquil.

En ser preguntat per què una companya de files voldria impulsar una campanya contra ell, ha recordat que Lázaro no repetirà a les llistes de les eleccions catalanes: "Hi ha moments on el partit decideix canviar les persones, decideix canviar de responsabilitats, decideix triar a nous candidats".

Sobre si prendrà accions legals davant d'aquestes suposades calúmnies, ha dit que està centrat en la campanya, i ha afegit que després del 12M estudiaran si els responsables d'aquestes suposades calúmnies poden rebre "notificacions".

També s'ha mostrat partidari de suprimir l'OAC, "un quiosquet en mans del separatisme que no ha combatut el frau en els darrers 40 anys a Catalunya", i ha afirmat que ja hi ha un sistema judicial robust capaç de dirimir aquest tipus de causes de corrupció.

Refugis climàtics

Ha criticat el decret del Govern per obrir al públic piscines públiques i privades considerades com a refugis climàtics --que ell ha qualificat de 'estafes climàtiques'--, ja que considera que és "un 'expròpie's' de països tercermundistes".

"Si haguéssim impulsat el pla nacional de l'aigua amb la interconnexió de totes les conques hidrogràfiques, no hi hauria ni un sol català a qui faltés una gota d'aigua", ha defensat, i ha cridat textualment els catalans a protagonitzar una rebel·lió del sentit comuna el 12M.