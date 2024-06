Garriga, esperançat amb què els jutges no apliquin la Llei d'Amnistia

El secretari general de Vox i líder del partit al Parlament, Ignacio Garriga, ha confiat que els jutges impediran aplicar la Llei d'Amnistia, que aquest dimarts va entrar en vigor en publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i demostraran que la norma és "contrària l'ordenament jurídic".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Radio 4 recollida per Press Catalunya , on ha emmarcat la decisió dels jutges de rebutjar l'amnistia al "moment tan excepcional" que viu Espanya en tenir un president del Govern que està disposat a tot per mantenir-se al poder, en al·lusió a Pedro Sánchez.

En preguntar-li per la possibilitat que els jutges actuïn amb voluntat política, ha indicat que ell no està jutjant les decisions dels jutges sinó la voluntat dels polítics que els nomenen, i ha instat: "Senyors polítics, surtin de la justícia, que siguin els experts els qui decideixin els membres que han de conformar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ)”.

Pel que fa a la investidura a la Presidència de la Generalitat, Garriga ha apuntat que el preacord PSC-ERC a l'Ajuntament de Barcelona és un "avenç" del futur pacte entre republicans i socialistes per investir Salvador Illa, que, al seu parer, comparteix agenda i objectius amb el separatisme, en les paraules.

Sobre la tornada del candidat de Junts, Carles Puigdemont, a Catalunya per a una possible investidura, ha criticat que li produeix "profunda indignació" que entri al Parlament com si no hagués passat res, cosa que creu que, textualment, vola l'Estat de dret pels aires.

Recurs al TC contra l'Amnistia

D'altra banda, aquest dimecres Garriga va anunciar que el seu partit presentarà recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la Llei d'Amnistia a les comunitats autònomes on governen amb el PP i de forma coordinada amb els populars, a Castella i Lleó , Aragó, Múrcia, Comunitat Valenciana i Balears.

El partit d'ultradreta va crear aquest dimecres una 'Taula de treball per la unitat d'Espanya' davant el moment d'"extrema gravetat" que assegura que passa Espanya després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia, i ha explicat que aquesta taula servirà per coordinar accions des de les diferents institucions en què Vox té representació i des del propi partit.