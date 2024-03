La Generalitat invertirà deu milions d'euros per a una nova via ciclista

per Redacció CatalunyaPress

La Conselleria de Territori ha licitat les obres per construir una via ciclista i millorar la integració urbana de la N-152 entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès (Barcelona), amb una inversió de deu milions d'euros.

La nova via per a vianants i bicicletes tindrà una longitud de 5 quilòmetres i "facilitarà la mobilitat descarbonitzada i la connectivitat" en aquest tram, després d'unes obres que es preveu que comencin aquest estiu i es prolonguin durant 18 mesos, segons ha informat aquest diumenge departament en un comunicat.

A més de la via ciclista, les obres han inclòs actuacions d'urbanització, que consisteixen a reordenar la calçada de la via, canviar el paviment, ampliar les voreres, executar passos per a vianants i adequar les parades de bus.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat aquest diumenge la zona i ha dit que aquesta actuació forma part de les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible previstes en el marc de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta, que preveu “una inversió total de més de 100 milions d'euros en 124 quilòmetres fins al 2025". Segons Capella, aquesta inversió és la "més gran feta mai pel Govern de la Generalitat per afavorir la mobilitat amb bicicleta".

Esquerra, compromesa amb el medi ambient

La cura pel medi ambient és una de les promeses que va fer ERC abans de guanyar les eleccions autonòmiques del 2021 i de començar a governar la Generalitat. Al seu programa, els republicans van apuntar que "la República Catalana implementarà un model mediambiental sostenible, integral i innovador que permeti conciliar el desenvolupament econòmic amb el respecte i la protecció d'un entorn natural de qualitat.[...]En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, la República tindrà el deure i la responsabilitat de canviar cap a un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de les generacions futures.

De fet, el responsable d'elaborar les propostes d'ERC en matèria d'energia, Joan Capdevila, va reconèixer el 2023 a la revista Ethic que "cal una legislatura encara més ambiciosa en temes ambientals", perquè "fa quatre anys ja que estem amb l'emergència climàtica declarada, i encara no s'estan fent els passos suficients per complir els objectius de renovables".