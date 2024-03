El Govern adverteix: 'L'amenaça de guerra és absoluta'

Margarita Robles, ministra de Defensa del Govern d'Espanya, ha concedit una entrevista a La Vanguardia en què ha deixat un titular molt cridaner. La socialista ha advertit la societat que, a Europa, “l'amenaça de guerra és absoluta”.

Ho ha fet en al·lusió a un 'avís' de Vladimir Putin. El president rus, a punt de ser reelegit i iniciar el cinquè mandat al Kremlin, va afirmar recentment que el seu país està “tàctica i militarment preparat per utilitzar armament nuclear”. Això sí, experts deixen clar que aquella va ser una declaració més propagandística que no pas realista.

En la seva entrevista, Robles ha insistit que “la civilització pot ser atacada per persones sense escrúpols com Putin. Avui dia, un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia a Espanya. Europa ha de ser conscient que el perill és molt a prop; és una pura hipòtesi, és real. Els països fronterers amb Rússia ho perceben molt bé; potser els del sud no tenim aquesta consciència”.

Les declaracions de Robles van en consonància –encara que són més moderades– que les d'Emmanuel Macron. També recentment, el president de França, Emmanuel Macron, va presentar la possibilitat que països europeus hagin d'enviar tropes a Ucraïna si continua la invasió russa.

Davant això, Robles és una mica més prudent: "No entenem, com la majoria de països de l'OTAN, que sigui procedent enviar tropes a Ucraïna, perquè això suposaria una escalada. I en aquest moment cal evitar l'escalada sigui com sigui. enviament de tropes suposaria una escalada molt important i fins i tot la possibilitat que la guerra s'estengués. Espanya està bolcada amb Ucraïna, però no li donem tanta publicitat com li donen altres països".

Robles, preocupada per Gaza i, sobretot, el Sahel

La ministra de Defensa no només tem la situació d'Ucraïna: "No som conscients de l'enorme perill que hi ha en aquest moment. I no només a Ucraïna; també a Gaza i al Sahel, on sóc molt pessimista amb la situació". Pel que fa a Gaza, les coses no han canviat gaire: el Ministeri de Salut de Gaza assegura que els atacs de l'Exèrcit Israelià a la Franja han acabat amb la vida de més de 31.000 civils, mentre que, dels 136 ostatges que té Hamàs, l'agència AFP va informar que encara n'hi ha 101 amb vida.

Pel que fa al Sahel, lloc pel qual Robles és molt "pessimista", cal recordar que aquesta zona està sent greument afectada pel terrorisme gihadista. Està situada al sud del desert del Sàhara, i abasta Mauritània, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigèria, Txad, Sudan, Eritrea i Etiòpia. Segons dades d'Europa Press, l'any 2023, dels més de 23.000 assassinats pel terrorisme gihadista a l'Àfrica, el 50% es van produir al Sahel.

