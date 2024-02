El Govern central acusa el PP parlar fins i tot amb l'apuntador per investigar-lo

La portaveu del Govern i ministra d´Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, ha carregat contra el Partit Popular. Els ha acusat de parlar "fins i tot amb l'apuntador" per fer efectiva la investidura d'Alberto Núñez Feijóo després de les eleccions generals del 23 de juliol.

D'aquesta manera ha acusat els populars de mentir "tots els espanyols", els seus votants i Vox "el seu únic soci". "Per descomptat, el balanç d'aquests 100 primers dies del Partit Popular no pot ser més demolidor: mentides, opacitat i hipocresia", ha llançat.

Així ho ha assenyalat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest dimarts a La Moncloa, en ser qüestionada per les recents revelacions que indiquen que el PP estaria obert a un indult condicionat a Puigdemont.

Els populars van considerar l'amnistia durant 24 hores després de reunir-se amb Junts el mes d'agost i Feijóo va assegurar que veu difícil que l'expresident català Carles Puigdemont sigui imputat per un delicte de terrorisme.

Per a la portaveu del Govern, això demostra que "la mentida és l'únic projecte polític del PP" i li ha llançat un altre dard: "Llibertat sí, però per mentir sense taxa", ha indicat.

D'aquesta manera ha assenyalat que aquests dies s'està coneixent que el PP "va parlar fins i tot amb l'apuntador" per aconseguir la investidura de Feijóo, que finalment no va prosperar en no aconseguir la majoria necessària. Feia referència així a ERC, que aquest mateix dimarts va revelar que el PP va intentar negociar amb ells per aconseguir una majoria per a la investidura de Feijóo al Congrés dels Diputats.

La secretària general de l'ERC Marta Rovira va dir que el diputat del PP Carlos Floriano es va dirigir a la parlamentària d'ERC Teresa Jordá amb la intenció de parlar per conformar una majoria però els republicans el van rebutjar.

El PP, per contra, ho ha desmentit i ha explicat que Floriano mai va entaular negociacions amb ERC i simplement va comentar de manera informal una parlamentària republicana que havien de deixar governar per força més votada a les generals.