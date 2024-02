El Govern central dóna per feta l'amnistia i llança una advertència a Junts

El Govern dóna per fet que la Llei d'Amnistia se'n sortirà finalment i no preveu l'escenari contrari, tot i que encara no ha tancat un acord amb Junts. A més, envia un missatge de pressió a la formació de l'expresident català Carles Puigdemont, assenyalant que els socialistes no tenen entre les seves files possibles beneficiaris de la llei i que en qualsevol cas seguiran governant, segons fonts governamentals.

A més, resten importància a la iniciativa registrada al Parlament de Catalunya per fer una declaració unilateral d'independència, que compta amb l'aval de la CUP i de Junts. Les fonts consultades assenyalen que en aquesta Cambra ja s'han vist "posicions maximalistes" que finalment no arriben a res i consideren que en aquest cas passarà igual.

En aquest sentit, la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, ha afirmat que seria "desitjable" que tirés endavant perquè, segons ell "ningú, especialment a Catalunya, entendria que aquesta llei no s'aprovés" .

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que es va celebrar aquest dimarts a La Moncloa va dir que l'ampliació del termini fins al 7 de març perquè la Comissió de Justícia pugui emetre un nou dictamen de la llei està dins de la "normalitat" dels procediments parlamentaris.

En la mateixa línia de pressió a Junts, fonts del Govern recorden que els socialistes no tenen cap persona entre les seves files que es podria veure beneficiada per l'amnistia, al contrari que passa amb la formació independentista, que es juga l'extinció de causes judicials que afecten directament els seus càrrecs.

Assenyalen a més que hi hagi llei o no continuaran governant i d'aquesta manera intenten passar tota la pressió a Junts, del vot del qual depèn que la llei tingui llum verda, ja que fa temps que ERC i la resta de socis d'investidura del Govern fa temps situats al 'sí'.

No hi haurà canvis en terrorisme

A més, les fonts del Govern consultades descarten més canvis en la llei respecte al delicte de terrorisme, tal com reclamen els neoconvergents, que temen que amb l'actual redactat hi pot haver persones que es quedin fora del paraigua de l'amnistia, a causa de les actuacions dels jutges que porten les causes derivades del procés, com Manuel García Castellón amb 'Tsunami' i el jutge Joaquín Aguirre, que instrueix l'anomenada trama russa.

El Govern, per contra, continua insistint que la llei ha de ser constitucional per poder superar els recursos que previsiblement haurà d'afrontar al Tribunal Constitucional i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A Moncloa reiteren per tant que la seva posició és ferma i descarten canvis en aquesta línia.

En aquests moments el PSOE segueix negociant amb Junts per intentar convèncer-lo que voti 'sí' la llei, després que els de Puigdemont tombessin la norma al ple del Congrés dels Diputats. Els socialistes han proposat una reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal per fitar els períodes d'instrucció i evitar que les causes s'eternitzin, però el seu soci de coalició, Sumar, ha plantejat dubtes a aquesta solució.

A més, també hi ha sobre la taula la possibilitat d'indultar els implicats pel procés que finalment no quedin inclosos a l'amnistia, segons va indicar la setmana passada el ministre de Transports i Agenda Urbana, Óscar Puente, que va apuntar a aquesta possibilitat ia més va demanar aprovar l'amnistia per "estalviar feina a la Justícia".