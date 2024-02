El Govern central para els peus a Junts i ERC: no actuarà contra García Castellón

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha defensat el rigor, la independència i la imparcialitat dels jutges a Espanya, davant de les crítiques d'ERC i Junts al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castelló. A més, rebutja actuar contra ell tal com li han demanat les formacions independentistes.

"Vostè plantejava alguna qüestió que no és competència del Ministeri de Justícia i, per tant, simple i planament, el que vostè em requeria no és possible fer-ho", ha indicat Bolaños a la Comissió Constitucional del Congrés a la portaveu de Junts, Marta Madrenas .

Junts ha demanat a Bolaños que obri una investigació sobre les "mentides" que el magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha confessat que va esgrimir davant França per obtenir informació sobre ETA quan exercia com a jutge d'enllaç amb el país veí, uns fets sobre els que també ERC li ha exigit que "actuï".

García Castellón va admetre durant un fòrum organitzat per 'La Región de Ourense' el mes d'octubre passat, que quan era jutge d'enllaç del Govern de José María Aznar va mentir altres jutges francesos perquè li donessin informació sobre ETA.

El ministre respon que com a titular de Justícia no opina ni fa valoracions sobre magistrats concrets, però ha expressat la seva confiança "en general" respecte a la imparcialitat, el rigor i la independència dels jutges.

Demana a Junts que respecti la judicatura

A més, ha demanat a la portaveu de Junts que faci "el mateix" i li ha advertit que opinar sobre la feina d'un jutge a la seu parlamentària "pot ser ofensiu per a la judicatura espanyola".

Finalment, ha assenyalat que lʻEstat de dret té eines per actuar quan es discrepa dʻuna decisió dʻun jutge i es poden recórrer les seves decisions davant òrgans judicials superiors. "Per tant, el nostre Estat de Dret funciona", ha subratllat.

La resposta de Bolaños no ha satisfet els partits independentistes catalans. Madrenas li ha recriminat que no vulgui "ofendre" els jutges i ha remarcat que, al seu parer, qui es pot sentir "ofesa" és la ciutadania quan observa que "hi ha personatges" com García Castelló i que el Govern o qui "té" la "potestat" d'actuar contra ell, no l'exerceix. "El que ofèn, precisament, és pensar que hi pot haver persones intocables", ha afegit.

El diputat d'ERC ha dit entendre que Bolaños "ha d'exercir el paper" però li ha puntualitzat que "parlar d'un magistrat" no és faltar-li al respecte. "Sincerament la falta de respecte a l'Estat l'ha comès un magistrat que presumeix públicament d'haver mentit l'Estat amic. Ja sé que vostè no en pot opinar, però jo sí", ha reblat.

En el seu darrer torn, el ministre ha insistit que no pot "permetre referències personals o ofenses personals a cap jutge". "El nostre Estat de Dret és un Estat de Dret exemplar i ple i té eines, per descomptat, per discutir resolucions judicials. D'això no em mouré com a ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts", ha conclòs.