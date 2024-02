El Govern central proposarà Carmen Calvo per presidir el Consell d'Estat

L'exvicepresidenta Carmen Calvo ha renunciat al seu escó al Congrés per ser la candidata del Govern a presidir el Consell d'Estat en substitució de l'exministra Magdalena Valerio, el nomenament del qual va ser anul·lat per la Justícia.

La renúncia a l'escó va ser avançada per 'OkDiario' i fonts socialistes van confirmar després la proposta del seu nomenament com a presidenta del Consell d'Estat.

La candidata serà proposada aquest dimarts pel Consell de Ministres, segons han confirmat fonts socialistes, i, abans que la seva designació sigui oficial al BOE, haurà de passar examen d'idoneïtat al Congrés.

La biografia de Carmen Calvo

Carmen Calvo, natural de Cabra (Còrdova) i catedràtica de Dret Constitucional, ha estat dotze anys diputada del Congrés en tres etapes diferents: primer per la seva Còrdova natal entre el 2004 i el 2011, després va tornar per Madrid amb Pedro Sánchez entre el 2019 i el 2023, i a les últimes eleccions va renovar escó, però ara per Granada. Actualment presidia la Comissió d´Igualtat.

La seva trajectòria a l'Administració arrenca a la Junta d'Andalusia com a consellera de Cultura al Govern andalús de Manuel Chaves durant vuit anys i el 2004 és cridada a Madrid per José Luis Rodríguez Zapatero com a ministra de Cultura.

És Pedro Sánchez qui la repesca el 2018 com a vicepresident al seu govern monocolor del PSOE i després a la primera etapa de l'Executiu de coalició amb Unides Podem. Va ser cessada en la crisi de govern de juliol de 2021.

Els forts xocs amb Irene Montero

Com a vicepresidenta i després com a presidenta de la Comissió d'Igualtat, Carmen Calvo no va ocultar les seves discrepàncies amb el feminisme 'morat' liderat per Irene Montero, i va criticar obertament la 'llei trans' fins al punt de trencar la disciplina de vot i abstenir-se quan el PSOE votava sí.

Amb el nomenament Carmen Calvo es cobreix el buit creat després de la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar la designació de Magdalena Valerio per no complir el requisit de “jurista de reconegut prestigi”.

Calvo no serà la primera exvicepresidenta que presideix el Consell d'Estat, ja que abans de Magdalena Valerio va estar al capdavant de l'òrgan consultiu María Teresa Fernández de la Vega, que havia estat vicepresidenta primera amb Rodríguez Zapatero.