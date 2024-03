El Govern central reacciona a la crisi a RTVE: cessen la presidenta interina

La ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern, Pilar Alegría, ha reconegut aquest dimarts que coneixen i, a més, amb "molta preocupació" les informacions i "filtracions" que estan sortint d'aquest Consell d'Administració de RTVE.

"En aquests moments em consta que segueixen reunits i, per tant, fins que no acabi aquesta reunió, no podem analitzar amb detall els fets", ha dit a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Alegría ha afegit que el “veritablement fonamental i important” és preservar la independència de RTVE com a servei públic de qualitat que és. "Però hem d'esperar que acabi aquest Consell i per poder fer una anàlisi més detallada del que ha passat", ha insistit.

Per part seva, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha assenyalat que RTVE és l'exemple que "allà on hi ha una intromissió política per part del Govern es genera en totes les institucions". "E evident que hi ha un exercici d'intent de controlar tots els mitjans públics per part del Govern d'Espanya i ha derivat en aquesta situació d'inestabilitat absoluta", ha assegurat a la Cambra Baixa.

El Consell d'Administració de RTVE s'ha reunit aquest dimarts en una trobada que s'ha prolongat durant més de nou hores i en què ha acordat el cessament de la fins ara presidenta interina, Elena Sánchez, i del director de Continguts de la Corporació pública, José Pablo López. A la mateixa reunió els consellers debaten la futura Presidència de l'òrgan de govern.

Les dues decisions s'han adoptat en una reunió que començava dimarts a les 9.00 hores amb la proposta del cessament de López per part de la presidenta interina. La destitució del director de Continguts de la Corporació pública ha tirat endavant gràcies al suport dels consellers proposats pel PP i de l'independent José Manuel Martín Medem. Al costat oposat s'han col·locat els consellers proposats pel PSOE, el PNB i un de Podem, Roberto Lakidain.

Segons han confirmat a Europa Press fonts pròximes a RTVE, a continuació la presidenta interina, Elena Sánchez, ha estat cessada pel Consell d'Administració de l'organisme, a proposta del conseller Roberto Lakidain --nomenat per Podem--, en obtenir la majoria suficient.

En una reunió d'un Consell d'Administració que ja dura més de nou hores de discussió, els membres del mateix debaten si nomenar un responsable de RTVE que substitueixi Elena Sánchez o una solució rotatòria.

El possible fitxatge de Broncano

Les últimes setmanes han estat marcades pel debat generat pel fitxatge del còmic i presentador David Broncano amb un nou programa per a la franja de l'access prime time. L'11 de març passat, els consellers de RTVE van optar per ajornar la votació sobre la contractació de Broncano en un Consell d'Administració extraordinari, davant dels dubtes sobre la viabilitat d'un contracte que suposaria el pagament de 42 milions d'euros per tres temporades més IVA (14 milions d'euros per any), del setembre del 2024 al juliol del 2027. La majoria del Consell d'Administració va rebutjar el contracte proposat per la Direcció de Continguts liderada per José Pablo López.

La periodista Elena Sánchez Caballero va ser elegida nova presidenta interina del Consell d'Administració de RTVE el setembre del 2022, en substitució de José Manuel Pérez Tornero, que va anunciar la seva dimissió per entendre que no es donaven les condicions de governabilitat de l'entitat ni les circumstàncies per a fer viable el vostre projecte.