El Govern defensa les seves polítiques ''progressistes'' contra la violència sexual

El Govern sosté que a la violència sexual influeixen tant la pornografia com els discursos negacionistes i ha defensat l'eficàcia de les polítiques "progressistes" per combatre-la.

Així ho ha assenyalat en una resposta per escrit al Grup Parlamentari Popular al Congrés, recollida per Europa Press, sobre "com expliquen la pujada, després de més de 5 anys de 'governs progressistes', dels delictes contra la llibertat sexual en un 28%".

En aquest context, l'Executiu ha apuntat que en les dades dels informes del Ministeri de l'Interior del 2022 i de l'Observatori de Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, "que revelen l'augment del nombre de denúncies a l'àmbit de els delictes contra la llibertat sexual, no es pot passar per alt que la construcció de la sexualitat encara ve marcada per la desigualtat entre dones i homes".

Així mateix, el Govern creu que tampoc no es pot obviar "que en la violència sexual influeix la pornografia i l'accés a ella des d'edats primerenques, ja que normalitza la violència en les relacions sexuals i es converteix en part dels continguts que dia a dia es comparteixen entre el grup d'amics”. "Tampoc no es pot passar per alt l'accés als continguts digitals que es consumeixen diàriament, no exemptes de contingut violent, entre menors i adolescents", ha subratllat.

A parer seu, també influeixen "els discursos negacionistes, obstinats a negar que la violència sexual és un problema real" i evidència que se segueix "davant d'una societat desigual marcada per estereotips de gènere que condueix a l'autoculpabilització de la víctima, a la negació de la violència ia la manca d'identificació del que és o no una agressió sexual".

Pel que fa a les dades recollides als informes anteriorment indicats, el Govern ha defensat que "l'augment de les denúncies i dels delictes no significa que les mesures dutes a terme siguin ineficaces, al contrari". "Les polítiques progressistes a què al·ludeixen en la seva pregunta han comportat la visibilització més gran de la violència de gènere i una major sensibilització, així com la cobertura i protecció de totes les víctimes, especialment dels menors d'edat que pateixen o han patit violència sexual", ha manifestat.

Creu també que “l'augment de la informació i de legislacions conseqüents amb la realitat social ha donat lloc que cada vegada les dones o menors víctimes de violència sexual confiïn que rebran una assistència integral a través dels recursos específics després de presentar la corresponent denúncia ".

D'altra banda, el PP ha preguntat per l'opinió del Govern sobre la desafecció que els més joves tenen de la lluita feminista segons les dades de l'última enquesta sobre les percepcions sobre la igualtat realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques ( CIS) al gener del 2024.

En aquest sentit, l'Executiu valora "positivament els avenços que es van fer al voltant de la percepció sobre determinades qüestions relacionades amb la igualtat" com, per exemple, que el 84,5% dels joves i el 90,4% de les joves de 16 a 24 anys aproven que un home es defineixi com a feminista; o que el 86,3% dels joves i el 93,6% de les joves aproven que un home recrimini els seus amics per tenir comportaments masclistes.

Tot i això, l'Executiu ha reconegut que altres resultats "indiquen la necessitat de seguir treballant per desterrar els estereotips de gènere quant al grau d'acord amb algunes conductes sexistes, els comportaments socials associats al gènere i l'exercici de determinats llocs laborals".

"És preocupant l'afirmació que un 56,5% dels joves i un 68,1% de les joves de 18 a 24 anys ha escoltat comentaris sexistes per part d'amics o familiars (recollit a la pregunta 14)", ha detallat,.

Igualment, ha afirmat que les respostes recopilades a la pregunta 15, sobre la freqüència amb què les joves enquestades han patit alguna situació relacionada amb la desigualtat de gènere, "indiquen que aquests són aspectes sobre els quals ha de continuar treballant-se per aconseguir una societat més segura i igualitària per al conjunt de la societat”.

En una altra resposta parlamentària dirigida al PP ha recordat que la unitat d'atenció i prevenció de les violències masclistes al sector de la cultura "tindrà per objectiu acompanyar les treballadores de la cultura que hagin patit una situació de violència masclista en el seu àmbit laboral, brindant un primer assessorament jurídic i psicosocial”.

"Així mateix, treballarà en el disseny de protocols per al sector per tal de prevenir la violència masclista, establint pautes de resposta que puguin servir com a guia als diferents sectors culturals", ha subratllat en Govern en resposta als populars.