El Govern central intentarà vetar els pisos turístics a veïnats

per Redacció CatalunyaPress

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmat aquest dimarts que el Govern està valorant una modificació de la Llei de Propietat Horitzontal per vetar els apartaments turístics a les comunitats de propietaris, perquè considera que els habitatges exerceixen una activitat econòmica.

Així ho ha manifestat al programa 'Mirada Crítica' de Telecinco, en què ha argumentat que aquesta decisió és conseqüència de la jurisprudència del Tribunal Suprem, que ja es va pronunciar en dues sentències en dos veïnats d'Oviedo i Sant Sebastià l'any passat.

En concret, els magistrats van concloure que el lloguer d'habitatges per a ús turístic és una activitat econòmica, per la qual cosa va donar la raó a dues comunitats de propietaris, i van ordenar el cessament de l'activitat de lloguer turístic a diversos pisos.

"A partir d'aquí, seran les comunitats de veïns les que també podran participar en aquest tipus de decisions, perquè aquest fenomen, que no és exclusiu del nostre país, afecta tothom i les principals capitals de l'entorn europeu ", ha explicat.

En aquesta línia, Rodríguez ha criticat que la proliferació de pisos turístics està xocant amb el dret i l'accés a un habitatge digne, està elevant el preu dels lloguers i limitant l'oferta al lloguer residencial.

Per això, durant la seva intervenció ha celebrat que les comunitats autònomes estiguin prenent "cartes a l'assumpte", posant l'exemple recent de la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de voler eliminar tots els pisos turístics el novembre del 2018.

A l'hora de valorar aquesta proposta, la titular d'Habitatge ha destacat que "beneficiarà la ciutadania de Barcelona que vol viure a la seva ciutat, que no vol sigui un parc temàtic i que prioritza el dret a l'accés a l'habitatge davant de interessos econòmics".

D'altra banda, en ser preguntada sobre el paper de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en aquesta situació, Rodríguez li ha demanat que “intervingui en aquesta qüestió perquè clarament està limitant el dret dels madrilenys a accedir a un habitatge digne ".

"A Madrid hi ha professionals que avui destinen el 80% del seu salari a pagar el lloguer. I no es pot mirar cap a una altra banda, i per això hem d'intervenir", ha afegit la ministra, assenyalant la xifra de 12.000 habitatges il·legals a la ciutat de Madrid, segons l'alcalde.

Recentment, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, s'ha volgut pronunciar sobre l'augment de pisos turístics i ha defensat que "posar ordre a l'oferta de pisos turístics és el primer pas per governar els efectes negatius" que pot tenir.

"El turisme és un fenomen absolutament positiu a Espanya", va afegir el titular de turisme al compte de X en conèixer-se la proposta de Barcelona. Dimarts a la tarda, Rodríguez es reunirà amb les comissions d'Habitatge i de Turisme de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per abordar aquest fenomen.

La delegació del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana comptarà, a més de la ministra, amb la presència del secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, la subsecretària del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Llanos Castellanos, i els directors generals d'Habitatge i Sòl i de Planificació i Avaluació, Javier Martín i Ana Berenguer, respectivament. Així mateix, per part del Ministeri d'Indústria i Turisme hi acudirà la secretària d'Estat, Rosario Sánchez.