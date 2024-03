El Govern proposa que Catalunya recapti el 100% dels impostos

per J.C. Meneses Montserrat

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha explicat que la proposta de finançament singular per a Catalunya inclou que la Generalitat recapti el 100% dels impostos que es paguen a la comunitat autònoma, amb un mecanisme de solidaritat interterritorial.

Ho ha explicat aquest dimarts a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, juntament amb la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en què ha afegit que la proposta preveu una transferència a l'Estat pels serveis que presta a Catalunya i un fons de reequilibri territorial.

D'aquesta manera, el Govern passaria de recaptar el 9% dels impostos a la totalitat, cosa que calcula que representa uns ingressos potencials de 52.000 milions d'euros anuals, el doble que amb el model de finançament actual.

Mas ha explicat que es basa en un model de sobirania fiscal "plena", cosa que implica que la Generalitat gestioni i recapti tots els impostos, inclosos l'IVA, l'IRPF, l'impost sobre societats i els impostos especials.

"És un canvi de paradigma, fins aquí hem arribat", ha afegit la consellera, que ha dit, textualment, que és un gir de 180 graus per deixar enrere dècades d'injustícia.

Ha explicat que aquest nou model permetria que la Generalitat "anés la responsable directa" de la despesa i dels ingressos públics davant de la societat catalana, i que és un model comparable amb els de països federals.

Plaja ha explicat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà la proposta a Madrid aquest dimecres en el marc dels Esmorzars Informatius.

Una proposta compatible amb la Constitució

Mas ha assegurat que aquesta proposta és "compatible amb l'Estatut d'Autonomia, la Constitució i el dret comunitari" i que inclou una anàlisi jurídica elaborada per l'Institut d'Estudis d'Autogovern.

Aquesta anàlisi "conclou que el marc constitucional ho permet" i estableix les modificacions normatives que serien necessàries per implementar-ho.

Assenyala que la proposta no contravé el principi de solidaritat i que la Constitució no exigeix que el sistema de finançament autonòmic hagi de ser igual per a totes les comunitats autònomes.

ERC busca el suport de la resta de partits del Parlament

Mas ha explicat que aquest dimarts enviaran la proposta a la resta de partits catalans, als agents econòmics i socials, i al Govern, i s'ha mostrat confiada que és una proposta de consens: “Si hi ha alguna formació política que no cregui raonable aquest model, que els expliqui”.

"L'objectiu és posar llum sobre això que els elements de l'actual model de finançament són deficients i són una anomalia", ha dit la consellera.

Ha justificat que a la proposta no apareguin dades sobre la transferència a l'Estat pels serveis que presta a Catalunya ni el fons de reequilibri territorial en ser un "element de negociació política" i ha dit que no es pot iniciar una discussió mostrant les cartes o amb xifres que la condicionin.

La consellera ha negat la possibilitat que aquesta negociació es pugui donar en un marc multilateral amb altres comunitats autònomes, i ha acceptat que la proposta es pugui aplicar gradualment.

En tot cas, Mas ha assegurat que "hi ha un consens ampli a la societat catalana" i que cal que aquest consens forci un canvi estructural del model de finançament i no un cosmètic.