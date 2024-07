El Govern central proposarà que els veïns puguin vetar els pisos turístics

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciat que el Govern impulsarà una nova redacció de la Llei de Propietat Horitzontal que "ajusti i clarifiqui" els termes en què han de participar les comunitats de veïns perquè tinguin capacitat de decisió sobre si permeten o veten l'establiment de pisos turístics al bloc d'edificis.

De la mateixa manera, ha avançat que el Govern tramitarà de manera urgent un reial decret llei perquè els lloguers temporals s'incloguin dins de la plataforma de registre únic que l'Executiu vol crear a l'empara del reglament de la Unió Europea 2024/1028, que es regula lintercanvi de dades relatiu al servei de lloguer dallotjaments de curta durada, del qual també formaran part els lloguers turístics.

Així ho ha traslladat la titular d'habitatge després de la reunió amb el Grup de Treball sobre la regulació dels lloguers temporals, en què ha detallat que l'Executiu recollirà també en aquest Reial decret les condicions que s'han de complir perquè els lloguers temporals acreditin la causalitat a l'hora de formalitzar el contracte i, d'aquesta manera, justificar que realment "el contracte és degut a l'interès de la temporalitat i no està ocupant cap altre tipus de contractes necessaris per al desenvolupament de la vida ordinària".

"Aquest fenomen està tensionant el mercat del lloguer, alhora que aquesta tensió genera un increment de preus, de la mateixa manera que els allotjaments turístics tensionen el lloguer residencial i contribueixen a l'increment de preus", ha manifestat Rodríguez.

ELS ALLOTJAMENTS TEMPORALS HAURAN DE JUSTIFICAR LA CAUSALITAT

Tal com ha indicat la ministra, a la reunió d'aquest dimecres mantinguda amb diferents representants de diferents ministeris, organitzacions del sector i agents socials, han conclòs que és "necessari" establir tots els mecanismes per no burlar la Llei d'arrendaments urbans i salvaguardar allotjament de temporada. "Els lloguers de temporada són pel que realment són", ha sentenciat Rodríguez.

Per fer-ho, ha indicat que es desenvoluparà l'article 3 de la Llei d'arrendaments urbans (LAU), així com el reglament de la Unió Europea 2024/1028 sobre l'intercanvi de dades relatiu al servei de lloguer d'allotjaments de curta durada.

Per això, s'exigirà als allotjaments de temporada que justifiquin la causalitat que els porta a no acollir-se a un tipus de lloguer ordinari, amb l'objectiu que no s'"abusi" del contracte de lloguer temporal i, utilitzant els registres autonòmics i locals , que aquests lloguers temporals formin part de la plataforma de registre únic que el Govern vol impulsar per als pisos turístics.

LA PLATAFORMA DE REGISTRE ÚNIC SERÀ UN SISTEMA DE MATRÍCULES

Respecte a la plataforma, Rodríguez ha indicat que, amb ella, es pretén establir un sistema similar al d'una "matrícula" perquè se sàpiga si un habitatge és protegit, temporal o turístic. "Un no pot tenir-lo (un habitatge) en temporal i en turístic alhora, perquè llavors alguna cosa no està sortint bé", ha afirmat, alhora que ha defensat aquest sistema com una manera de combatre el "frau" que s'està produint en alguns habitatges que es posen com a lloguer temporal, però després a la temporada d'estiu s'estableixen com a habitatge turístic.

"Això és el que va manifestar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea quan en aquesta cita que sol reiterar, diu que la lluita contra l´escassetat d´habitatges destinats al´arrendament suposa una raó imperiosa d´interès general que justifica l´adopció de totes les mesures que no siguin discriminatòries i que siguin proporcionades per perseguir aquest objectiu", ha asseverat.

EL REIAL DECRET ESTARÀ LLEST A FINALS D'ESTIU I LA PLATAFORMA EL 2025

En ser preguntada per terminis, Rodríguez ha recordat que el Govern té previst que aquesta plataforma estigui llesta el 2025, però s'intentarà posar en marxa "tot com de ràpid ens permeti la tecnologia i els desenvolupaments que hem d'implementar".

Per part seva, ha assegurat que el reial decret que vol impulsar el Govern podria estar llest a finals d'estiu. "La idea és tramitar-ho amb absoluta rapidesa al si del Govern i, per tant, les properes setmanes li donarem tota la celeritat que li podem donar, tenint cura dels tràmits d'exposició pública a la ciutadania".

NOVA REDACCIÓ DE LA LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL

Pel que fa a la nova redacció de la Llei de Propietat Horitzontal que el Govern vol impulsar, Rodríguez ha defensat que, amb això, busquen "empoderar els veïns" perquè la seva decisió sigui "determinant" a l'hora d'acceptar o no la implantació d'una activitat econòmica a les finques.

Així, el Govern ajustarà la redacció de la Llei de Propietat Horitzontal per garantir l'autorització o el veto per part dels veïns a aquest tipus d'activitats econòmiques, que "estan impedint l'accés a les famílies a l'allotjament residencial". Per això, es vol clarificar que el lloguer de pisos turístics és una activitat econòmica, cosa que també tindria una repercussió des del punt de vista fiscal, com, per exemple, a través d'una repercussió de l'IVA.

El Ministeri d'Habitatge començarà a reunir-se aquesta setmana amb grups parlamentaris, sectors econòmics afectats i agents socials per garantir "els suports necessaris per a un ajustament quirúrgic restringit" a aquesta qüestió.

D'altra banda, la titular d'Habitatge ha tornat a trucar a totes les comunitats autònomes que es vegin afectades pel fenomen dels pisos turístics i als ajuntaments que el pateixin, que “regulin si cal, que limitin si és necessari i si cal, com ha fet l'alcalde de Barcelona, es prohibeixi per garantir el dret d'accés a l'habitatge”.

CCOO I UGT CRITIQUES QUE HABITATGE NO HAGI PRESENTAT "CAP TEXT"

Per part seva, tant el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, Carlos Bravo, com la secretària de Polítiques Socials i Habitatge d'UGT Confederal, Ana Isabel Gracia, han criticat que Habitatge no s'hagi presentat cap proposta per escrit. que han demanat a l'Executiu un text per poder continuar avançant en la matèria i posar fi a l'ús fraudulent del lloguer de temporada.

"La veritat que crèiem que ens presentarien un text. No ens han presentat absolutament res", ha afirmat Gràcia, alhora que ha indicat que no estan "molt d'acord" que s'estigui abordant la qüestió a través d'un reglament.

Per part seva, Bravo ha indicat que les mesures proposades pel Ministeri d'Habitatge han estat rebudes de "manera positiva" i que, en relació als pisos turístics, han demanat a Rodríguez que aquest tipus d'allotjament tingui una llicència i un registre, amb l'objectiu que estigui controlat i autoritzat qui engega un allotjament d'aquestes característiques.

El sindicat també vol que es prohibeixin els pisos de lloguer turístic a zones tensionades i que s'estableixi, com es fa a ciutats com Nova York, la prohibició que un pis sencer estigui dedicat a allotjament turístic. "Una altra cosa és que algú hi pugui dedicar una habitació concreta", ha afegit.

De la mateixa manera, ha sol·licitat al Ministeri dHabitatge gravar amb el tipus dIVA regular com a activitat econòmica (21%) aquest tipus dactivitat. Així, segons Bravo, això podria nodrir la tributació de l'Estat en 1.700 milions d'euros anuals, que podrien dedicar-se a la promoció de vivenda assequible i vivenda de protecció oficial.