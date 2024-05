El Govern central retira la reforma de la Llei del Sòl per la manca de suports

per Redacció CatalunyaPress

El Govern ha sol·licitat la retirada de lordre del dia del Ple del Congrés dels Diputats la reforma la de la Llei del Sòl. Aquesta situació arriba per la manca de suports parlamentaris i perquè la norma "no es vegi afectada per la situació electoral", segons han informat fonts del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

La decisió té lloc dos dies després que la Cambra Baixa tombés la llei del PSOE per prohibir el proxenetisme, que va tenir el vot en contra del Partit Popular (PP) però també dels socis de govern com Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya, EH Bildu i el Partit Nacionalista Basc (PNB). Únicament van donar el vot a favor d'aquest punt els socialistes i el BNG, mentre que Podem i Vox es van abstenir.

En aquesta ocasió, el partit minoritari del Govern, Sumar, ja havia anunciat la intenció de rebutjar la Llei del Sòl, mentre que els d'Alberto Núñez Feijóo van dir que no ajudarien el PSOE quan li faltessin els aliats independentistes. Per aquest motiu, i per evitar una segona derrota al Parlament en menys de 48 hores, el Govern ha decidit retirar la norma, que es tramitava aquest dijous 23 de maig.

El Ministeri dirigit per Isabel Rodríguez ha carregat contra el PP per la "falta de sentit d'Estat" i per haver "primat els seus interessos electoralistes" a una demanda d'ajuntaments i comunitats autònomes "per afavorir el desenvolupament d'habitatge públic".

A més, qui fos portaveu de l'executiu a l'anterior legislatura ha defensat que el projecte de llei es va tramitar "amb la màxima celeritat per donar resposta a la necessitat" de la promoció i ampliació del parc públic d'habitatge, a més de servir per "garantir la seguretat jurídica dels desenvolupaments urbanístics” i oferir “més garanties de protecció mediambiental” complint amb els objectius de l'Agenda 2030.

Finalment, després de fer conèixer que aquest dijous 23 de maig no es tramitarà la Llei del Sòl, la ministra d'habitatge oferirà declaracions als mitjans al Congrés per explicar els motius de la retirada de la norma.