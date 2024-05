El Govern retira la seva ambaixadora d'Argentina i exigeix disculpes a Milei

El Govern ha decidit aquest diumenge trucar a consultes 'sine die' a l'ambaixadora a Argentina, María Jesús Alonso, després que el president de l'Argentina, Javier Milei, hagi qualificat de "corrupta" Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, alhora que ha amenaçat amb mesures addicionals si no es produeix una disculpa pública per part d'aquest, que encara segueix a Madrid.

Així ho ha anunciat el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, en una declaració institucional sense preguntes des del Complex de la Moncloa, en què ha exigit també "disculpes" per part del mandatari argentí, a qui ha acusat d'haver sobrepassat "qualsevol tipus de diferència política i ideològica" amb les declaracions.

Durant la seva intervenció a l'acte de Vox al Palau de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei s'ha referit a la dona de Sánchez. "No saben quin tipus de societat i país pot produir el socialisme i quina mena de gent cargolada al poder i quins nivells d'abús pot arribar a generar. Encara que tingui la dona corrupta, diguem embruta, i es prengui cinc dies per pensar-ho" , ha comentat.

El ministre ha explicat que el Govern havia posat a disposició de Milei durant la seva estada a Madrid, en què no hi havia previstes trobades ni amb Sánchez ni amb el Rei Felip VI, "els recursos públics necessaris" i se l'ha tractat "amb tot el respecte i la deferència deguda".

"No obstant, a aquesta hospitalitat ia aquesta bona fe ha respost amb un atac frontal a la nostra democràcia, a les nostres institucions ia Espanya", ha denunciat. "El respecte mutu i la no ingerència en assumptes interns és un principi infrangible en les relacions internacionals i és inacceptable que un president en exercici, en visita Espanya, insulti Espanya i el president del Govern".

Això constitueix, ha abundat, “un fet que trenca amb tots els usos diplomàtics i les més elementals regles de la convivència entre països”. Albares ha sostingut que les seves paraules "no tenen precedents a la història de les relacions internacionals i encara menys a la història de les relacions entre dos països i dos pobles units per forts llaços de germanor".

RELACIONS EN EL SEU MOMENT MÉS GREU

Amb el seu comportament, Milei "ha portat les relacions entre Espanya i Argentina al seu moment més greu en la nostra història recent", per això el Govern ha decidit trucar a consultes 'sine die' l'ambaixadora a Buenos Aires, ha anunciat.

Així mateix, ha afegit el ministre, "exigeix al senyor Milei disculpes públiques". "En cas de no produir-se aquestes disculpes, prendrem totes les mesures que creguem oportunes per defensar la nostra sobirania i la nostra dignitat", ha previngut, donant a entendre així que també podria optar, entre d'altres, per ordenar l'expulsió de l'ambaixador argentí a Madrid, Roberto Bosch, que precisament va entregar cartes credencials al Rei dijous passat. Segons han confirmat fonts argentines a Europa Press, Milei encara es troba a Madrid i tornarà aquesta nit a Argentina.

També ha reclamat al mandatari argentí "el respecte a les formes que es deuen entre nacions, que exclouen la ingerència en assumptes interns i que estigui a l'alçada del gran país que representa i del lloc que ocupa". "Unes formes i un respecte que no hauria hagut d'abandonar mai, molt més estant a la capital d'Espanya", ha recalcat Albares.

D'altra banda, ha indicat que, "davant la gravetat de la situació", ha contactat amb els portaveus d'Exteriors de tots els grups parlamentaris "per demanar el suport", que li han brindat "una àmplia majoria. "El Partit Popular i Vox encara no s'han pronunciat", ha puntualitzat.

El ministre també ha parlat amb l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, que li ha dit que "un atac d'aquest calibre a un Estat membre és també un atac al conjunt de la UE", i per això "es pronunciarà públicament".

Tot i això, Albares ha volgut deixar clar en nom del Govern "el sentiment fraternal" dels espanyols cap als argentins, en particular els que viuen a Espanya i "contribueixen al nostre benestar i creixement".

Recent topada per unes paraules de Puente

La nova crisi en la relació amb l'Argentina es produeix dues setmanes després de la topada que havien provocat unes declaracions del ministre de Transports, Óscar Puente, que va suggerir que el president argentí consumia "substàncies". El Govern argentí va emetre un dur comunicat en què sostenia que "el Govern de Pedro Sánchez té problemes més importants dels que ocupar-se, com les acusacions de corrupció que cauen sobre la seva dona, assumpte que el va portar fins i tot a avaluar-ne la renúncia".

L'Executiu espanyol ha respost a través d'un comunicat del Ministeri d'Exteriors en què ha rebutjat "rotundament els termes infundats" emprats per la Presidència argentina, "que no es corresponen amb les relacions de dos països i pobles germans".

Tot i això, la topada no va anar més enllà i Buenos Aires no va optar per cap mesura més contundent, com podria haver estat convocar l'ambaixadora espanyola. És més, el portaveu de la Presidència argentina va donar per conclosa la polèmica i el mateix Puente, encara que sense demanar concretament disculpes per les seves paraules, sí que va reconèixer que si hagués sabut l'impacte que tindrien no les hauria pronunciat.

En aquest context, Milei ha arribat aquest divendres a Madrid per participar a l'acte de Vox, on ha intervingut aquest matí, i reunir-se dissabte amb empresaris, entre els quals hi ha el president de la CEOE, Antonio Garamendi. Ja des d'abans del xoc diplomàtic s'havia avançat que no hi hauria trobades ni amb el Rei ni amb Sánchez, si bé aquesta setmana el portaveu de la Presidència va obrir la porta perquè es poguessin produir al juny, quan el mandatari argentí té previst tornar per recollir un premi.