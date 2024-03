El Govern central revifa l'avantprojecte de Llei de Tracta que va quedar pendent

El Govern ha aprovat, al Consell de Ministres extraordinari pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la Llei Orgànica Integral contra la Tracta que va quedar pendent la legislatura passada en la seva mateixa redacció, segons han confirmat a Europa Press fonts governamentals.

En aquesta ocasió, ho ha fet a proposta del Ministeri d'Igualtat, que dirigeix la socialista Ana Redondo, mentre que en la legislatura passada ho va impulsar la llavors ministra de Justícia, Pilar Llop, en lloc de la llavors ministra d'Igualtat, Irene Montero.

Es tracta d'una aprovació en primera lectura, per la qual cosa el text ha de passar pels òrgans consultius i, a més, a la roda de premsa posterior al Consell, Redondo ha manifestat la seva intenció de comptar amb l'opinió de totes les organitzacions del sector .

"És una llei que no és punitivista, és una llei fonamentalment centrada en la prevenció, en la sensibilització i en la protecció de les víctimes. I el que es pretén és actuar davant de totes les formes de tràfic, com ens exigeix tant el conveni de Varsòvia com el conveni d'Istanbul i els nostres compromisos internacionals”, ha assegurat.

Així mateix, Redondo ha recordat que, amb aquesta llei, amplien el concepte de tràfic a altres tractes que tenen a veure amb el tràfic laboral, el tràfic sexual, el tràfic amb objectiu matrimonial, matrimonis concertats, el tràfic per a comerç d'òrgans, etcètera.

Garantia dels drets de la víctima

Com a novetat, es crea el Mecanisme Nacional de Derivació (MND), com a òrgan encarregat de la immediata derivació de les presumptes víctimes de tràfic. Amb caràcter general, es reconeix el dret a una protecció i assistència especialitzades, adequades a la tipologia de tràfic i explotació patida i al perfil de la víctima.

Se us informarà en un idioma que pugui comprendre, amb ajuda d'un intèrpret o mediador cultural, si cal, i en estreta col·laboració amb les entitats especialitzades acreditades.

Des del moment de la detecció, les presumptes víctimes tenen dret a rebre informació i assessorament, a ser derivades de forma immediata als serveis especialitzats d'assistència i protecció, i dret d'accés als serveis d'assistència i suport, garantint-se aquests darrers des del moment de la detecció, al llarg de tot el procés didentificació i durant el temps que fos necessari després de la identificació definitiva.

Es reconeix també el dret a la privadesa ia la protecció de la identitat des del moment de la detecció i el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

L'Executiu també va destacar en el moment que el reconeixement i l'efectivitat d'aquests drets no es vincula a la interposició de denúncia ni participació de les víctimes en la investigació penal, sens perjudici que per part dels poders públics s'incentivi que la víctima col·labori per a una persecució eficaç del delicte a través dels mecanismes necessaris.

En la legislatura passada, quan es va aprovar l'avantprojecte de llei, fonts d'Igualtat, dirigit entoncer per Irene Montero, advertien que no hi havia acord per establir a partir de quin moment les dones en situació irregular podien tenir permís de residència i treball, mentre que altres fonts del Govern aclarien a Europa Press que els drets de les víctimes de tràfic no estaven condicionats a la presentació de cap denúncia.

En qualsevol cas, el llavors ministeri d'Irene Montero exposava que la proposta era "insuficient" i que no responia "a allò que s'ha demanat pels organismes internacionals o el conveni de Varsòvia", així com tampoc al que han plantejat les entitats expertes en atenció a víctimes de tràfic i explotació sexual.

Sobre aquesta qüestió, Redondo ha assegurat ara que l'acreditació provisional s'estableix quan s'és conscient de la situació i, per tant, les forces i cossos de seguretat entren a valorar quina és la situació de tràfic.

"Una vegada que s'alliberen aquestes víctimes, aquestes Supervivientes, el que es procedeix és a una acreditació provisional, que permetrà que es tingui dret al permís de residència i de treball a Espanya, aquesta és la novetat", ha recalcat . També ha matisat que es protegeix les víctimes "des del primer moment".

"Des del primer moment, es protegeix les víctimes i se les acompanya en la seva reinserció, en la seva inserció laboral i en la seva inserció al nostre país", ha afegit Redondo.

La norma també reconeix drets laborals i econòmics a les víctimes. En concret, el dret a la inserció social i laboral, el dret a accedir a la prestació de l‟ingrés mínim vital il‟accés a l‟habitatge. Igualment, es reconeix el dret a la reparació integral i el dret a una compensació econòmica adequada en forma d'indemnització.

Protecció de menors

Igualment, contempla la protecció de menors víctimes de tràfic i explotació. Així, es reconeix el dret a una protecció i assistència especialitzades, adequades a la tipologia de tràfic i explotació patida i al perfil de la víctima i amb un procediment àgil, especialitzat i sota el principi de l'interès superior del menor.

Es pretén garantir la informació i la participació dels menors en tots els procediments i la continuïtat de l'assistència i la protecció una vegada assolida la majoria d'edat.

També es preveuen mesures específiques per als menors no acompanyats i la no repatriació per interès superior del menor.

Sistema de protecció

També es crea una Relatoria Nacional sobre Tracta i Explotació d'Éssers Humans, dependent del Ministeri de l'Interior, amb rang de Direcció General, que supervisarà totes les polítiques públiques en matèria de tràfic i explotació i exercirà el paper de coordinador nacional als efectes de representació d'Espanya a l'àmbit internacional.

Adscrit a aquesta Relatoria es troba el Mecanisme Nacional de Derivació. Al costat, es regulen les unitats especialitzades de les institucions públiques implicades en el procés de detecció i identificació.

A més, també aborda la cooperació institucional i internacional amb els països d'origen, adoptant un enfocament integral que abasta tres eixos prioritaris: la prevenció, la protecció i la persecució.

Extensió d'ajuts econòmics a víctimes de violència sexual

D'altra banda, Redondo ha explicat que el Consell ha aprovat el desenvolupament de la Llei del només sí que és sí. Fonts del departament han assenyalat que aquest divendres el Consell de Ministres ha instat el ministeri d'Igualtat a desenvolupar l'article 41 d'aquesta Llei per estendre les ajudes econòmiques a víctimes de violència de gènere a les víctimes de violència sexual.

Igualment, la titular d'Igualtat ha anunciat que s'ha aprovat la renovació del protocol d'actuació davant de l'assetjament i l'abús al si de l'Administració General de l'Estat, un acord assolit i anunciat la setmana passada.

"Em sembla que aquesta mesura dóna coherència al Govern perquè portem sol·licitant diferents sectors, diferents col·lectius que precisament siguin proactius, que estableixin protocols per a la defensa de les persones davant l'assetjament i l'abús sexual", ha apuntat.